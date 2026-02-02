Dreamland Gran Canaria vs La Laguna Tenerife. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este miércoles 4 de febrero. Partido correspondiente a la Basketball Champions League. Lo puedes seguir en directo en RTVC

Dreamland Gran Canaria y La Laguna Tenerife se enfrentarán este miércoles 4 de febrero a las 20:00 (hora canaria) en el Gran Canaria Arena. Partido correspondiente a la Basketball Champions League.

Dreamland Gran Canaria vs La Laguna Tenerife | Basketball Champions League 25-26

El equipo grancanario llegó al encuentro tras ganar su último partido ante el ERA Nymburk en el partido del grupo L. Mientras que el equipo tinerfeño llega al partido tras ganar también ante el Pallacanestro Trieste, en el anterior encuentro del grupo.

Clasificación de Dreamland Gran Canaria y La Laguna Tenerife

El Dreamland Gran Canaria se encuentra en tercera posición, mientras que La Laguna Tenerife se encuentra en la primera posición del grupo L.

Últimos enfrentamientos H2H entre Dreamland Gran Canaria y La Laguna Tenerife

En los últimos cinco enfrentamientos entre Dreamland Gran Canaria y La Laguna Tenerife, el ‘Granca’ ganó el último enfrentamiento entre ambos, pero los otros cuatro los ganó el CB Canarias. Por un lado, el Dreamland Gran Canaria llega al partido habiendo ganado solamente uno de los últimos cinco partidos. Mientras que La Laguna Tenerife llega habiendo ganado sus últimos cuatro partidos.

