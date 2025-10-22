Tres vuelos procedentes de Gran Canaria, Tenerife y Sevilla se han visto afectados por la presencia de esta aeronave no tripulada



El Aeropuerto de Fuerteventura vuelve a ver su operativa comprometida por la presencia de drones en su espacio aéreo. A primera hora de este miércoles se ha detectado la presencia de un vehículo aéreo no tripulado que ha ocasionado esperas en el aterrizaje de varios vuelos.

Un nuevo vuelo de dron produce esperas en el aterrizaje en el Aeropuerto de Fuerteventura.

En concreto, tres aviones procedentes de Gran Canaria, Tenerife y Sevilla han retrasado su aterrizaje por motivos de seguridad ante la presencia de un dron, un incidente que ya parece una situación poco más que frecuente en el Aeropuerto de Fuerteventura.

La presencia de este aeronave no tripulada sobrevolando las inmediaciones del aeródromo majorero obligó a parar la operatividad y posponer el aterrizaje de estos tres vuelos.





Otro avistamiento del pasado domingo

En estos momentos ya se ha restablecido con total normalidad el tráfico aéreo, pero no es la primera vez que ocurre que un dron invade las inmediaciones del Aeropuerto de Fuerteventura, de hecho el pasado domingo se produjo también otro avistamiento de drones en las inmediaciones.

Cabe recordar que las sanciones económicas por volar drones en las inmediaciones de un aeropuerto, un espacio donde se requiere máxima seguridad, rondan entre los 90.000 y 200.000 euros.