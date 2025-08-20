Las blanquiazules se enfrentarán al DUX Logroño para ultimar la preparación de su estreno liguero el próximo 30 de agosto

DUX Logroño – CD Tenerife | 22 de agosto de 2025

El CD Tenerife encara la recta final de la pretemporada antes de su estreno liguero el próximo 30 de agosto ante el Athletic Club de Bilbao en las instalaciones de Lezama.

El conjunto de Eder Maestre afronta la última semana de preparación con una concentración en Tafalla (Navarra), donde pasarán cinco días y disputarán este miércoles la IV edición de la ‘Copa Sentimiento’ con un torneo triangular ante el CA Osasuna y la Real Sociedad en las instalaciones del Tajonar.

Posteriormente, las blanquiazules se desplazarán hasta Logroño para disputar un amistoso de pretemporada ante el DUX Logroño.

Maestre ha asegurado que “Debemos tratar de reconocernos en una versión más competitiva, no hemos disputado el número de encuentros necesarios para encontrar esas sensaciones, pero los entrenamientos están siendo buenos, necesitamos trasladarlos a rivales directos. Esto nos va a dar una medida real de dónde estamos y hacia dónde debemos seguir trabajando (…) Queremos ver evolución y mejorar las sensaciones con respecto a los partidos anteriores”.

Dónde ver el DUX Logroño – CD Tenerife

Radiotelevisión Canaria emitirá en directo el partido entre DUX Logroño y el CD Tenerife. El encuentro podrá seguirse a través de la señal TDT, de la web y del canal de YouTube de Deportes Televisión Canaria.