Dylan Bordón, nuevo fichaje de La Laguna Tenerife

El equipo aurinegro ficha al base argentino para las dos próximas temporadas, con opción a ampliar el contrato por dos años más

La Laguna Tenerife anunciaba este pasado miércoles el fichaje del base argentino Dylan Bordón para las dos próximas temporadas, con opción a dos más, y su inclusión en la dinámica del primer equipo aurinegro.

Dylan Bordón ficha por dos temporadas con La Laguna Tenerife. Imagen: La Laguna Tenerife.

Bordón, de 20 años, 1,91 metros y también de nacionalidad italiana, llega procedente del Dreamland Gran Canaria, donde jugó las últimas tres temporadas. Allí, llegó a promediar el curso pasado, en Segunda FEB, 17,4 puntos y 4,5 asistencias para una valoración media de 18,6 créditos.

Debutó con 15 años en la LNB de Argentina

Dylan Bordón se formó en las categorías inferiores del Club San Martín de Corrientes y llegó a debutar con su primer equipo, en la Liga Nacional de Básquet (LNB) de Argentina, con apenas 15 años, para incorporarse a la estructura del Granca en el verano de 2022.

Internacional en todas las categorías de la albiceleste, fue el mejor base del FIBA América U18 hace tres campañas y a finales del mes pasado debutó con la selección absoluta de Argentina, bajo la dirección de Pablo Prigioni y coincidiendo con los amistosos disputados en Madrid ante Angola.