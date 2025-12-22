ES NOTICIA

Ecologistas alertan de daños en Chira-Soria tras las lluvias

RTVC
Denuncian roturas, aislamiento vecinal y pérdida de agua, mientras el Cabildo de Gran Canaria niega riesgos y habla de avances históricos

En Gran Canaria, algunos grupos ecologistas advierten que las últimas lluvias han provocado roturas en la central de Chira-Soria. Aseguran que los daños generan pérdidas continuas de agua acumulada.

Los denunciantes afirman que las roturas han dejado incomunicados a los vecinos de Caideros. También alertan sobre la ausencia de un plan de seguridad y emergencia.

El Cabildo atribuye a bulos las denuncias sobre Chira-Soria

Desde el Cabildo de Gran Canaria rechazan las acusaciones y sostienen que las denuncias responden a bulos de los detractores del proyecto. Insisten en que la infraestructura no presenta riesgos.

Imagen de archivo de la presa de Soria, Gran Canaria
Imagen de archivo de la presa de Soria, Gran Canaria | EFE / Elvira Urquijo A.

La corporación insular destaca que las lluvias permitirán alcanzar un acumulado de cuatro hectómetros. Subrayan que se trata de una cifra inédita en los últimos años.

El Cabildo asegura que el proyecto cumple todos los plazos previstos. Confirman que la entrada de agua en la presa se producirá en 2026.

