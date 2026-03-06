Educación confía en que todas las comunidades apoyen la ley que bajará ratios en las aulas

Este viernes, el Ministerio de Educación se reúne por primera vez con las comunidades autónomas para tratar la nueva ley docente con la que se pretende bajar las ratios en las aulas

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, se reúne este viernes por primera vez con las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Educación y confía en que todas, sobre todo las del PP, apoyen la nueva ley docente que mejorará la jornada del profesorado y bajará el número de alumnos en las clases.

Negociado con sindicatos

Tolón retoma el anteproyecto de ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia, que impulsó su predecesora en el cargo Pilar Alegría y que fue negociado con los sindicatos de la enseñanza pública no universitaria.

Un texto que contempla disminuir el número de estudiantes por clase hasta un máximo de 22 en infantil y primaria y hasta 25 en secundaria, frente a los 25 y 30, respectivamente, que marca la ley actual.

Además, la norma establece que el alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) cuente como doble plaza y propone una rebaja de la jornada lectiva del profesorado hasta un máximo de 23 horas semanales en primaria y de 18 horas en secundaria.

Casi todos lo representantes autonómicos asistirán de forma presencial a la Conferencia Sectorial aunque los de Galicia, Aragón, Canarias y Castilla y León participarán por videoconferencia.

«Espero que se sumen al acuerdo….porque mejoraremos las condiciones de los profesores», señaló recientemente la ministra de Educación durante su primera sesión de control al Gobierno en el pleno de Congreso. Recordó además, que el Consejo Escolar del Estado respaldó por unanimidad el anteproyecto.

Aprobada antes de septiembre

Tras la reunión de este viernes, el Consejo de Ministros deberá aprobar el anteproyecto en segunda vuelta. Después, podrá empezar su tramitación en el Congreso, que suele requerir un plazo de tres meses.

Fuentes sindicales apuntan que el Ejecutivo quiere que esté lista antes de septiembre. La reducción de la jornada docente y las mejoras en las aulas para la inclusión de alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) empezarían en el curso 2026-2027, según el calendario que marca el anteproyecto.

Durante la tramitación parlamentaria, los sindicatos pedirán a los grupos parlamentarios incluir enmiendas. Entre otras, que la jornada laboral de los docentes de más de 55 años se reduzca más o que todo el alumnado con algún tipo de necesidad cuente doble, no solo el NEE.

El Consejo Escolar del Estado, que apoyó el anteproyecto, también sugirió extender la medida de reducción de la jornada del profesorado a la enseñanza concertada y acelerar el calendario de bajada de ratios en las aulas para que no se extienda hasta el curso 2031-2032, como prevé la ley.

Ratios

Por otra parte, Sumar presentó en noviembre una proposición de Ley para bajar aún más las ratios en las aulas, con un máximo de 20 alumnos en primaria, secundaria y bachillerato.

Comunidades autónomas como la de Madrid señalan a EFE que la bajada de ratios en las aulas «ya la tenemos encarrilada desde hace años», ya que en todo el segundo ciclo de infantil y en primero de Primaria el número máximo de alumnos es de 20 estudiantes, mientras que en la ESO será de 25 estudiantes para todos los cursos el próximo año.

Otro informe de STES-Intersindical sitúa las ratios en 25 alumnos por maestro en primaria en once comunidades autónomas y hasta en 35 en bachillerato en algunas comunidades como Andalucía, Murcia, Valencia, Cataluña o Madrid.

Las ratios más bajas en la ESO las sitúa en Galicia, Canarias, País Vasco y Cantabria.

CCOO, UGT, ANPE, CSIF, STES-I también creen que la jornada lectiva que propone blindar por ley el Gobierno tendrá un impacto limitado ya que afectará a pocas comunidades puesto que la mayoría ya ha reducido sus horarios lectivos.

Por otra parte la Conferencia Sectorial de Educación también aprobará el reparto a las comunidades de 58,5 millones de euros destinados a ayudas para libros de texto y material educativo para 2026.