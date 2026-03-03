La medida se aplicará durante este curso 2025/2026 en todos los centros no universitarios de las islas para fomentar la prevención desde edades tempranas

La Consejería de Educación ha aprobado la implantación del Plan de Formación ante Emergencias de Protección Civil. Esta nueva medida preventiva se pondrá en marcha en los centros educativos no universitarios del archipiélago durante el presente curso escolar 2025/2026.

Educación implanta el Plan de Formación ante Emergencias de Protección Civil en Canarias / Consejería de Eduación

Su aplicación tendrá carácter obligatorio para todos los centros sostenidos con fondos públicos, así como para los centros privados que impartan enseñanzas reguladas por la actual ley educativa.

El plan abarcará todas las etapas formativas, desarrollándose en Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas, de Idiomas, Deportivas y Educación de Personas Adultas.

Prevención adaptada a las singularidades de las islas

Los viceconsejeros de Educación y de Formación Profesional, José Manuel Cabrera y Francisco R. Machado, han destacado la enorme responsabilidad que supone formar en autoprotección desde edades tempranas.

Ambos dirigentes han subrayado que las particularidades geográficas y climáticas de Canarias obligan a las instituciones a reforzar la prevención de manera estructural. La fragmentación territorial y la condición insular hacen especialmente relevante extender esta cultura de la autoprotección desde el propio ámbito educativo.

El objetivo fundamental es reforzar la capacidad de respuesta ante fenómenos meteorológicos adversos, riesgos volcánicos y sísmicos, inundaciones, incendios forestales o emergencias en la costa.

Para lograr la máxima eficacia, el documento ha sido elaborado en estrecha coordinación con la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, adaptándolo así a las características propias del territorio.

Organización y horas de formación anual

La formación dirigida a los estudiantes tendrá carácter anual y contará con una duración mínima de dos horas para los alumnos de Educación Infantil y Educación Primaria.

Para el resto de las enseñanzas no universitarias, esta instrucción preventiva y de seguridad se ampliará hasta alcanzar las cuatro horas de duración. Los centros tendrán flexibilidad para integrar estos contenidos en su Plan de Acción Tutorial, en las programaciones didácticas, en el Plan de Emergencias o en la Programación General Anual.

Dependiendo de la etapa educativa, el profesorado tutor, docentes de materias vinculadas, el coordinador de prevención o el equipo directivo impartirán las sesiones. Para asegurar una correcta implementación en las aulas, el profesorado podrá realizar previamente una formación específica de dieciséis horas certificada por la propia Consejería.

Finalmente, será la Inspección Educativa la encargada de realizar el seguimiento exhaustivo y la supervisión de la correcta aplicación del plan en cada recinto escolar.