Los profesionales del hospital pudieron realizar voluntariamente el test FINDRISC, que evalúa el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en los próximos diez años

El Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, a través de su programa de telemedicina ‘endocrino virtual’, refuerza la prevención. Así como el seguimiento de la diabetes tipo 2 entre pacientes y profesionales del centro.

Programa de prevención

El programa, desarrollado durante 17 años junto con Atención Primaria, permite mejorar el control metabólico de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y ofrece una nueva modalidad de consulta en endocrinología para atender la demanda de los médicos de Atención Primaria, según ha detallado este viernes el hospital en un comunicado.

Durante una jornada formativa bajo el lema “Diabetes y bienestar en el entorno laboral: cuidar a quienes cuidan”, los profesionales del hospital pudieron realizar voluntariamente el test FINDRISC, que evalúa el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en los próximos diez años, fomentando la prevención desde la información y el autocuidado.

Tecnología avanzada

El Servicio de Endocrinología y Nutrición ha recordado que la diabetes requiere un manejo continuo y personalizado. En concreto, con tecnología avanzada como bombas de insulina y sensores de monitorización. Además, el cuidado ofrecido a los pacientes debe también aplicarse a los trabajadores del hospital.