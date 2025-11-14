ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

El Hospital La Candelaria potencia prevención de diabetes tipo 2 con ‘endocrino virtual’

RTVC / Europa PRESS
RTVC / Europa PRESS

Los profesionales del hospital pudieron realizar voluntariamente el test FINDRISC, que evalúa el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en los próximos diez años

Los profesionales del hospital pudieron realizar voluntariamente el test FINDRISC, que evalúa el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en los próximos diez años
Imagen cedida.

El Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, a través de su programa de telemedicina ‘endocrino virtual’, refuerza la prevención. Así como el seguimiento de la diabetes tipo 2 entre pacientes y profesionales del centro.

Programa de prevención

El programa, desarrollado durante 17 años junto con Atención Primaria, permite mejorar el control metabólico de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y ofrece una nueva modalidad de consulta en endocrinología para atender la demanda de los médicos de Atención Primaria, según ha detallado este viernes el hospital en un comunicado.

Durante una jornada formativa bajo el lema “Diabetes y bienestar en el entorno laboral: cuidar a quienes cuidan”, los profesionales del hospital pudieron realizar voluntariamente el test FINDRISC, que evalúa el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en los próximos diez años, fomentando la prevención desde la información y el autocuidado.

Tecnología avanzada

El Servicio de Endocrinología y Nutrición ha recordado que la diabetes requiere un manejo continuo y personalizado. En concreto, con tecnología avanzada como bombas de insulina y sensores de monitorización. Además, el cuidado ofrecido a los pacientes debe también aplicarse a los trabajadores del hospital.

Noticias Relacionadas

Detectan 63 casos de riesgo de diabetes en Tenerife en un mes de la Campaña de Prevención

Redacción RTVC -

Cerca de 230.000 personas padecen diabetes en Canarias

Redacción RTVC -

La Fundación Mapfre Canarias ha atendido a más de 25.000 pacientes con musicoterapia

RTVC / EFE -

Esther Monzón, sobre la investigación por compra de mascarillas: «El SCS facilitó a la UCO la información solicitada»

Redacción RTVC -

Otras Noticias

La CEOE de Tenerife teme que los precios altos ralenticen la bajada de tipos

Detectan 63 casos de riesgo de diabetes en Tenerife en un mes de la Campaña de Prevención

Domínguez asegura que «la diversificación económica se empieza a conseguir»

Dávila valora la Ley de Movilidad Sostenible como un «paso decisivo» para la construcción de los trenes

Telde invita a acompañar a los mayores que viven solos esta Navidad

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025