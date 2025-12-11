EEUU incauta un petrolero frente a Venezuela, que tacha este acto de «piratería internacional»

Venezuela denuncia que la incautación de un petrolero frente a sus costas por parte de EEUU es un «robo descarado» para hacerse con «las riquezas naturales» de su país

El Gobierno de Venezuela ha denunciado este miércoles la incautación de un petrolero frente a sus costas por parte de Estados Unidos como «un robo descarado y un acto de piratería internacional«. Esto ocurre en una situación marcada por las tensiones entre Washington y Caracas y que el Ejecutivo de Nicolás Maduro ha atribuido a la presunta intención de la Administración de Donald Trump de hacerse con las «riquezas naturales» del país latinoamericano.

Un petrolero en la bahía de Puerto Cabello, estado de Carabobo, Venezuela – Europa Press/Contacto/Juan Carlos Hernández

«Robo descarado»

«La República Bolivariana de Venezuela denuncia y repudia enérgicamente lo que constituye un robo descarado y un acto de piratería internacional. Anunciado de manera pública por el presidente de Estados Unidos, quien confesó el asalto de un buque petrolero en el mar Caribe». Lo ha denunciado Caracas en un comunicado difundido por el ministro de Exteriores, Yván Gil.

Venezuela ha asegurado de este modo que «la política de agresión» emprendida por la Casa Blanca «responde a un plan deliberado de despojo de nuestras riquezas energéticas«. Las autoridades venezolanas añaden este acto «al robo de Citgo (…) mediante mecanismos judiciales fraudulentos». Lo hacen en alusión a la aprobación en Estados Unidos de la venta de acciones de la matriz de la petrolera estatal venezolana.

«Verdaderas razones de la agresión prolongada contra Venezuela»

«Han quedado finalmente al descubierto las verdaderas razones de la agresión prolongada contra Venezuela. No es la migración. No es el narcotráfico. No es la democracia. No son los Derechos Humanos. Siempre se trató de nuestras riquezas naturales, de nuestro petróleo, de nuestra energía, de los recursos que pertenecen exclusivamente al pueblo venezolano», ha asegurado.

Asimismo, Caracas ha afirmado que «este acto de piratería busca distraer la atención y tapar el fracaso rotundo» de la ceremonia de entrega del premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado. Esto es porque sólo ha podido llegar a Oslo (Noruega) en las últimas horas. Machado no ha podido recibir en persona el galardón, recogido en su nombre por su hija Ana Corina Sosa.

«Agresión vandálica»

El Gobierno de Maduro ha instado a la comunidad internacional a «rechazar esta agresión vandálica, ilegal y sin precedentes». Destacó que «acudirá ante todas las instancias internacionales existentes para denunciar este grave crimen internacional. Y defenderá con determinación absoluta su soberanía, sus recursos naturales y su dignidad nacional».

Venezuela ha reaccionado de este modo al anuncio de Donald Trump de la incautación frente a sus costas de un petrolero. La fiscal general estadounidense, Pam Bondi ha defendido la actuación. Dice que emplean el buque, sancionado por Washington «durante varios años», para transportar petróleo sancionado desde Venezuela a Irán. Una actividad con la que ha justificado la operación en la que han intervenido el FBI, Seguridad Nacional y la Guardia Costera con el apoyo del Pentágono.

Esta confirmación llega apenas un día después de que el mandatario advirtiera a su homólogo venezolano de que tiene «los días contados». Así ha reiterado que los ataques contra supuestos narcotraficantes en aguas de la región (22 operaciones con, al menos, 86 víctimas mortales) «pronto» se llevaran a cabo también por tierra.