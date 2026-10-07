El 11 de noviembre, fecha propuesta para la huelga general por la vivienda

La huelga general por la vivienda puede llevarse a cabo el próximo 11 de noviembre según ha adelantado el Sindicato de Inquilinas, antes de las elecciones generales del 29N

Huelga general por la vivienda, el 11 de noviembre. Imagen EFE

La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha propuesto la fecha del 11 de noviembre para organizar la huelga general por la vivienda, una fecha que se llevará esta tarde a la reunión con el resto de sindicatos.

Así lo ha indicado la Confederación, que detalla que la fecha que finalmente se acuerde para esa huelga general se decidirá en la reunión que tendrá lugar esta tarde a las 19:00 (hora peninsular) en Madrid.

Fuentes del Sindicato de Inquilinas han añadido que esta fecha se ha planteado tras hablar también con los acampados en la madrileña Puerta del Sol.

De confirmarse la fecha por el resto de sindicatos, entre los que destacan CCOO y UGT, la huelga tendría lugar 18 días antes de la celebración de las próximas elecciones generales, que están convocadas para el 29 de noviembre.

Por la vivienda y por los salarios

La movilización tiene como principal objetivo reclamar salarios que permitan acceder a una vivienda digna, ante el fuerte incremento de los alquileres y el precio de la vivienda. La convocatoria parte del movimiento de inquilinos y llega después de las recientes movilizaciones celebradas en numerosas ciudades españolas.

Los sindicatos defienden que la dificultad para acceder a una vivienda es también un problema laboral, al considerar que los salarios no han evolucionado al mismo ritmo que los costes de la vivienda. La protesta se producirá además pocas semanas antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, circunstancia que ha provocado críticas de las organizaciones empresariales y de algunos partidos políticos. El Gobierno, por su parte, ha expresado su respeto al derecho constitucional de huelga.

Cepyme rechaza la huelga

Si este martes fue la CEOE quien mostró su rechazo a la convocatoria de huelga general, este miércoles lo ha hecho Cepyme. La presidenta de la patronal de las pymes (Cepyme), Ángela de Miguel, ha criticado la convocatoria de una huelga general para reclamar una solución al problema de la vivienda, que, ha dejado claro, también afecta a los autónomos y pequeños empresarios.

En una entrevista este miércoles en el canal 24 Horas, De Miguel ha asegurado que los autónomos y pequeños empresarios «tienen los mismos problemas de acceso a la vivienda que el resto de los ciudadanos, pero no tenemos la llave para solucionarlo».

«Y vemos que se nos está responsabilizando de un problema sobre el que no tenemos ninguna capacidad de solución», sino que es algo que habrá que reclamar a los poderes públicos, ha dicho De Miguel, comentando la decisión de CCOO y UGT de convocar una huelga general para reivindicar salarios suficientes para acceder a una vivienda digna.

En este sentido, De Miguel ha recordado que las empresas están subiendo los salarios por encima del IPC, pero la vivienda «tiene un precio absolutamente desbocado» y eso es algo «que no depende de nosotros», ha precisado.

«Se está perdiendo el poder adquisitivo, pero no porque los salarios en su base bruta no estén subiendo, sino por una serie de políticas que hacen que la renta disponible de los hogares sea menor», ha opinado De Miguel, apuntando a la política fiscal entre otras.