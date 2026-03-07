Más allá de las cifras de violencia, el movimiento feminista llega al 8 de marzo con una agenda cargada de reivindicaciones y reformas pendientes

El Día Internacional de la Mujer, que se celebra este domingo 8 de marzo, llega este 2026 en España en un contexto marcado por los fallos en las pulseras para maltratadores, el debate sobre el burka y un arranque de 2026 negro en violencia machista, con diez mujeres y dos niños asesinados. Así, organizaciones de mujeres volverán a salir a las calles para reclamar medidas y avances legislativos que consideran todavía pendientes.

Imagen cedida.

Según datos del Ministerio de Igualdad, han sido asesinadas en lo que va de año diez mujeres por violencia de género. La mitad de las víctimas contaban con denuncia previa contra sus presuntos agresores y cuatro tenían medidas vigentes. Por comunidades, Andalucía cuenta este año con el mayor número de crímenes machistas, con tres. Le sigue la Comunidad Valenciana, con dos; y Canarias, Extremadura, Galicia, Madrid y Navarra, con uno.

Mujeres víctimas de violencia de género

Además, en lo que va de año han sido asesinados dos menores, presuntamente a manos de su padre. Uno de ellos en Canarias y otro en la Comunidad Valenciana. Uno de ellos también tenía denuncia previa contra su presunto agresor.

En España hay un total de 103.461 casos activos de mujeres víctimas de violencia de género con seguimiento policial dentro del Sistema VioGén, según datos del Ministerio del Interior, recogidos por Europa Press. De ellos, 53.716 son casos de menores a cargo de la víctima.

Movimiento feminista

Más allá de las cifras de violencia, el movimiento feminista llega al 8 de marzo con una agenda cargada de reivindicaciones y reformas pendientes. Entre ellas destacan el refuerzo de las políticas de protección de víctimas de violencia de género tras los fallos en las pulseras para maltratadores, de los que alertó el la Fiscalía General del Estado (FGE) en su memoria correspondiente al 2024.

Asimismo, este 8M, a las reivindicaciones clásicas sobre la brecha salarial, violencia machista o conciliación, se ha sumado la discusión sobre el uso del burka y prendas que cubren total o parcialmente el rostro. El debate no es nuevo pero en los últimos meses ha ganado visibilidad política y mediática en España, con una votación en el Congreso de una iniciativa de Vox para prohibirlo, que resultó rechazada por la Cámara Baja.