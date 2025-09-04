El 80% de las viviendas vacacionales de Mogán no han abonado la tasa turística

El Ayuntamiento ya ha enviado unas 300 notificaciones y advierte que, si no se paga de forma voluntaria, procederá al cobro por vía ejecutiva.

Puerto y playa de Mogán. Imagen: Ayuntamiento de Mogán

El Ayuntamiento de Mogán advierte de un incumplimiento masivo en el pago de la tasa turística. Según la alcaldesa, Onalia Bueno, el 80% de las viviendas vacacionales del municipio no han abonado aún el tributo de 15 céntimos por persona y día, en vigor desde el pasado mes de marzo.

En declaraciones al programa De La Noche al Día de La Radio Canaria, Bueno ha apuntado que esta situación podría deberse al desconocimiento de la normativa, especialmente porque muchos de los propietarios de estos inmuebles son extranjeros.

El Consistorio ya ha remitido unas 300 notificaciones para reclamar el pago, en su mayoría a viviendas vacacionales. “El Ayuntamiento los ha requerido para que paguen. Si no, por vía ejecutiva, cobraremos lo que nos corresponde”, ha subrayado la regidora municipal.

Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán / Foto: Asociación de Municipios Turísticos de Canarias.

La alcaldesa ha insistido en que la recaudación de esta tasa es esencial para el municipio y ha recordado que, si no se abona de forma voluntaria, el Ayuntamiento procederá a exigirla por la vía ejecutiva.