El Jurado de la Audiencia de Las Palmas ha considerado este viernes culpable de homicidio al hombre acusado de apuñalar al joven Jenedey N.M. en un bar de la capital grancanaria el pasado 19 de mayo de 2023 y que lo hizo bajo las efectos del alcohol y las drogas que había consumido durante 19 horas.

Pelea previa

Los miembros del Jurado han determinado en su veredicto que el acusado, José Miguel A., conocido por ‘el Gallego’, había tenido una pelea previa con la víctima en el bar y tras regresar al local con su mujer y su hija, con un cuchillo que había cogido de su casa sin que ellas se percataran, asestó dos puñaladas a la víctima, una de ellas mortal.

Así mismo, ha considerado que el fallecido, de 21 años, también resultó herido con el cuchillo de cocina en un brazo y que esas lesiones fueron de defensa.

El Jurado ha entendido como probado que el procesado, cuando cometió los hechos, estaba afectado por su patrón de conducta adictiva y su personalidad tendente a actuar de forma defensiva, con escaso control de sus impulsos.

Veredicto del jurado

Además, según el veredicto, no ha resultado probado que el acusado fuera culpable de la herida que sufrió en el glúteo izquierdo la amiga de Yenedey, que se encontraba en el momento de los hechos con él en el baño del bar y que la Fiscalía estimaba como un delito de lesiones sin dolo.

La fiscal Teseida García ha reclamado una pena de 12 años de prisión para el procesado por un delito de homicidio en el que se aprecia la atenuante de haber actuado bajo los efectos de las drogas, si bien en un principio pedía una pena de 15 años porque sostenía que sabía lo que hacía en ese momento y no tenía alterada su voluntad pese a que había consumido alcohol y cocaína.

Familia de la víctima

La acusación particular ejercida por la familia de la víctima, que en un principio había calificado los hechos como un delito de asesinato por el que solicitaba 22 años de cárcel, ha pedido también que se le imponga una condena de 12 años de prisión por el homicidio de Yenedey.

El abogado de la defensa, Juan Rafael Martín, ha pedido una pena de 10 años de cárcel o inferior.

El tribunal recomendó a la familia del acusado que no asistiera a la lectura del veredicto para evitar conflictos con los de la víctima y sus amigos, que este jueves persiguieron hasta un coche a una de las hijas de José Miguel A. a la salida de los juzgados, una vez que abandonó la Ciudad de la Justicia al terminar la sesión del juicio contra su padre, ha indicado a EFE el letrado de la defensa.

La lectura del veredicto ha contado con la presencia de un dispositivo numeroso de efectivos de la Policía Canaria.