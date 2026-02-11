ES NOTICIA

El Aeropuerto de El Hierro recupera su horario habitual desde este jueves

Redacción RTVC

Desde las 08:10 horas de este jueves el Aeropuerto de El Hierro recupera su horario habitual, según anunció en un comunicado Aena

El Aeropuerto de El Hierro comenzará a operar desde las 08.10 horas a partir de este jueves, recuperando así su horario habitual tras ajustar los cinco minutos que permanecían pendientes, según ha informado Aena.

Durante el último mes, el aeródromo registró diversos retrasos debido a un problema operativo relacionado con la empresa subcontratada SAERCO, responsable del servicio en la torre de control. Esta situación estuvo motivada por una disminución en los recursos operativos de la compañía.

Aena ha explicado que la vuelta al horario habitual ha sido posible después de que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) aprobara una solicitud presentada por SAERCO, lo que permite restablecer con normalidad la operativa del aeropuerto desde primera hora de la mañana.

