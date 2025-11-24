Aena prevé recuperar la plena actividad este miércoles a las 22:00 horas

El Aeropuerto de Gran Canaria funciona estos días con una sola pista debido a trabajos de mantenimiento. Fuentes de Aena confirmaron a Europa Press que la operativa se mantiene con normalidad durante la mañana.

No obstante, el gestor aeroportuario admite posibles retrasos a lo largo del día, ya que la reducción de pistas puede afectar a la gestión del tráfico aéreo en momentos puntuales.

La normalidad regresará al Aeropuerto de Gran Canaria la noche del miércoles

Aena señaló que la previsión es finalizar las labores este miércoles. Si se cumplen los tiempos, el aeropuerto recuperará su pleno rendimiento a partir de las 22:00 horas, cuando volverá a operar con total capacidad.