ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias de CanariasGran Canaria

El Aeropuerto de Gran Canaria opera con una sola pista por tareas de mantenimiento

RTVC / Europa PRESS
RTVC / Europa PRESS

Aena prevé recuperar la plena actividad este miércoles a las 22:00 horas

El Aeropuerto de Gran Canaria funciona estos días con una sola pista debido a trabajos de mantenimiento. Fuentes de Aena confirmaron a Europa Press que la operativa se mantiene con normalidad durante la mañana.

Aeropuerto de Gran Canaria
Imagen de archivo | Europa Press

No obstante, el gestor aeroportuario admite posibles retrasos a lo largo del día, ya que la reducción de pistas puede afectar a la gestión del tráfico aéreo en momentos puntuales.

La normalidad regresará al Aeropuerto de Gran Canaria la noche del miércoles

Aena señaló que la previsión es finalizar las labores este miércoles. Si se cumplen los tiempos, el aeropuerto recuperará su pleno rendimiento a partir de las 22:00 horas, cuando volverá a operar con total capacidad.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Comienza una semana que estará marcada por la calima

Detienen a un extranjero por abandonar a su hijo menor en Tenerife

Transición Ecológica concede más de 323 millones en ayudas para energías renovables

Llegan dos cayucos a El Hierro con 260 migrantes

Un muerto y diez heridos en un atropello múltiple en Tokio

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025