El programa de la Radio Canaria profundiza en el papel de la mujer migrante como motor de emprendimiento en las Islas este sábado 7 de marzo a las 06:00 horas

El programa sobre migración en Canarias y multiculturalismo pone el foco en la realidad de la migración femenina en las Islas.

El programa de la Radio Canaria ‘El Alpende’, dirigido y conducido por Leny González, ofrece este sábado 7 de marzo a las 06:00 horas una edición dedicada al Día Internacional de las Mujeres. A través del espacio mensual ‘Mujeres sin Fronteras’, la emisión aborda la realidad de la migración femenina en las Islas y los procesos de adaptación y emprendimiento que desarrollan las mujeres al establecerse en el Archipiélago.

Para profundizar en esta temática, el programa contará con la participación de Keyla Torres, presidenta de la asociación ‘ELLAS SON’, quien detallará la labor de su organización en el asesoramiento legal y el apoyo emocional a mujeres migrantes. La conversación se centrará en su proyecto de educación económica y formación profesional, una iniciativa diseñada para fomentar la autonomía financiera y facilitar la integración laboral en la sociedad canaria.

De igual manera, la entrega suma la perspectiva de Rocío «Chío» Soria, coach especializada en salud y movimiento. Durante su intervención, explicará cómo la actividad física y el cuidado del bienestar mental actúan como herramientas para gestionar el estrés derivado de los procesos burocráticos y la adaptación a un nuevo entorno social y cultural.

De izquierda a derecha, Keyla Torres, presidenta de la Asociación ‘ELLAS SON’; Leny González, directora de ‘El Alpende’; y Rocío Soria, Coach Fitness en Salud y Movimiento.

Recursos y canales de atención directa para mujeres migrantes

‘El Alpende’ ofrecerá además un análisis sobre los obstáculos administrativos que enfrenta este colectivo, aportando recursos prácticos para el emprendimiento. A este respecto, cabe destacar que AMUM mantiene activos sus canales de atención para aquellas mujeres que requieran apoyo o asesoramiento, gestionando las consultas a través del correo electrónico mujeresunidasdelmundo@gmail.com y sus perfiles en redes sociales.

Esta sección del programa es posible gracias a la financiación de la Unión Europea y la Red Europea de Mujeres Migrantes (REM), a través del proyecto RIZA, en colaboración con la Asociación Mujeres Unidas del Mundo (AMUM).