¿Puede un verso salvar al mundo?

Este sábado en ‘El Alpende’, La Radio Canaria, descubre la historia que ha conmovido a la prensa árabe

A veces, la Radio deja de ser solo sonido para convertirse en un viaje. Este sábado día 24 a las 06:00 horas, ‘El Alpende‘ de La Radio Canaria, dirigido por Leny González, nos invita a conocer cómo un profesor de Matemáticas entrelazó Poesía, Música y Arte entre Canarias y Beirut. «Esta entrega es una invitación a sentir, en realidad, porque abrimos los micrófonos para narrar una travesía que desafía la lógica de los conflictos y abraza la universalidad del Arte», asegura su directora.

Matemático y trovador

El colaborador habitual del espacio Mundo Matemático, Luis Fajardo, deja por un día las estadísticas y la investigación operativa para revelarnos su alma de trovador. El matemático que aprendió a tocar la guitarra de forma autodidacta y que musicalizó a Góngora con solo nueve años, regresa a casa tras una gira inolvidable por Jordania y el Líbano.

Luis Fajardo, profesor de Matemáticas y trovador

Versos de Oriente y Occidente

Invitado por el Instituto Cervantes, Fajardo ha llevado la melancolía del poeta modernista canario Alonso Quesada, -en el centenario de su muerte-, hasta las tierras bíblicas de Amán y Baalbek. Bajo el título Versos de Oriente y Occidente, Fajardo ha tejido lo que él llama un «Grafo Hamiltoniano», una conexión invisible donde los versos de las Islas Canarias se entrelazan con los de los grandes poetas árabes Talal Haidar y Said Akl.

Esta entrega de ‘El Alpende‘ nos lleva hasta el histórico Hotel Palmyra, en Baalbek. Allí, frente a un conjunto arqueológico Patrimonio de la Humanidad que ha temblado bajo los recientes bombardeos, se produjo el milagro: Luis Fajardo cantó Dibújame una joven hermosa ante los ojos de su autor, el poeta libanés Talal Haidar, quien a sus 88 años y con una salud delicada, no quiso perderse el homenaje. Fue un encuentro donde la música demostró ser más fuerte que el miedo.

Una cita ineludible

Durante la entrevista escucharemos cómo suena la poesía canaria traducida al árabe y cómo resuena el dolor y la esperanza de Beirut en la voz de Fajardo. Hablaremos de cómo la cultura sobrevive en tiempos de guerra y de cómo un matemático canario logró unir La más bella niña de Andalucía con la joven del Valle de la Bekaa.