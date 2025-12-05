Este sábado, el programa de La Radio Canaria dará voz a quienes mejor pueden ayudarnos a comprender la realidad humana del sufrimiento y la resistencia en Palestina

Hay historias que no caben en un titular de un minuto. Historias que necesitan la pausa de la madrugada y la calidez de la radio para ser comprendidas. Este sábado 6 de diciembre, a las 06:00 horas, el programa ‘El Alpende’ de La Radio Canaria, dirigido por Leny González, propone un viaje sonoro que encoge el corazón y despierta conciencias.

Con motivo del reciente Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, ‘El Alpende’ abre sus micrófonos para ir más allá de la geopolítica y mirar de frente lo humano. No será una entrevista al uso: será un encuentro entre la memoria y la acción directa.

Testimonios en primera persona

El programa reunirá a dos voces que traen la realidad de Gaza hasta nuestras islas.

Por un lado, Antonio Agudo, miembro de ADSIS y del STEC-IC, compartirá su experiencia en la Marcha Mundial a Gaza, relatando lo que significa intentar llevar esperanza a través de la blindada frontera de Rafah.

Por otro, Dafne Trabaue, psicóloga, descendiente de palestinos y miembro de la Comunidad Palestina en Canarias, explicará cómo se vive el dolor de su pueblo desde la distancia y qué implica ser heredera de una tierra herida que, aun así, se resiste a desaparecer.

Una cita con la dignidad

Guiados por la sensibilidad de Leny González, la conversación profundizará en los recientes tratados, en la movilización ciudadana celebrada en Canarias el pasado 29 de noviembre y, sobre todo, en la vida que persiste bajo los escombros.

Si crees que la radio pública debe ser un servicio para el alma y para los derechos humanos, esta emisión es para ti. Prepara el café y acompáñanos al amanecer.

Este sábado, en ‘El Alpende’, Canarias y Palestina estarán más cerca que nunca.