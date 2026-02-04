‘El Análisis Internacional’ analiza los controles fronterizos en Estados Unidos y la crisis humanitaria en el Congo

Un doble análisis sobre seguridad, migración y crisis humanitarias, este jueves a las 18:30 horas en La Radio Canaria, de la mano de Javier Granados

‘El Análisis Internacional‘, el espacio de La Radio Canaria dirigido y presentado por Javier Granados, regresa este jueves a las 18:30 horas con un programa que pone el foco en el funcionamiento de los controles fronterizos en Estados Unidos y en la situación límite que vive Burundi ante la llegada masiva de personas refugiadas que huyen del conflicto en el este de la República Democrática del Congo.

En el primer bloque, el espacio explica qué agencias se encargan de hacer cumplir las normas migratorias en Estados Unidos y cómo operan en su labor diaria. El programa se centra en dos organismos principales: el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza, ambos integrados en el mismo departamento y con competencias que se solapan en numerosos aspectos.

Las actuaciones recientes desarrolladas en distintas ciudades del país han incrementado la tensión social en torno a la migración. ‘El Análisis Internacional’ analiza, entre otros casos, las operaciones registradas en Mineápolis, en el norte de Estados Unidos, con detenciones y deportaciones posteriores, incluidas de personas menores de edad, además de episodios de extrema violencia con personas migrantes abatidas a tiros en plena calle por agentes de estas agencias.

Este análisis se realiza con la participación de Carlos Vargas, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Columbia (Nueva York), entrevistado por Javier Granados, quien profundiza en el funcionamiento de estos cuerpos de seguridad, la percepción de la población estadounidense sobre sus métodos y las formas de protección de la comunidad migrante.

El conflicto en el Congo y el límite humanitario en Burundi

El programa se traslada también esta semana a África central para abordar la crisis provocada por la guerra en el este de la República Democrática del Congo, un conflicto que está generando una marea humana de miles de personas desplazadas que huyen ante el terror de bandas organizadas que se aprovechan de la ausencia de Gobierno.

Médicos Sin Frontera alerta sobre la expansión de epidemias con los miles de desplazados forzosos en el Congo.

La presión recae especialmente sobre Burundi, país vecino que se encuentra en una situación crítica para atender a quienes cruzan la frontera buscando refugio. ‘El Análisis Internacional’ entrevista a Carolina López Led, coordinadora de Médicos Sin Fronteras en Burundi, quien explica desde la capital Guitega el perfil de las personas refugiadas, qué ayuda se les está brindando y cómo está afectando esta emergencia a las infraestructuras del país.

Con este doble enfoque, ‘El Análisis Internacional‘ ofrece esta semana una mirada en profundidad a dos realidades marcadas por la tensión, la violencia y el desplazamiento forzado, a través del análisis y el testimonio directo sobre el terreno. El programa reafirma así su compromiso con la información internacional y el contexto, acercando a la audiencia las claves de los principales conflictos y debates del mundo actual.