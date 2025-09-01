ES NOTICIA

El avión de Von der Leyen, afectado por una presunta interferencia rusa en el GPS

RTVC / Europa PRESS
Von der Leyen viajaba hacia Bulgaria cuando se detectó una interferencia de Rusia en los servicios de navegación GPS. Finalmente el avión aterrizó sin incidencias

Úrsula von der Leyen. EP

El avión en el que viajaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha sido blanco de una supuesta interferencia rusa que ha desactivado los servicios de navegación GPS cuando se disponía a aterrizar en un aeropuerto búlgaro.

Según ha adelantado el ‘Financial Times’ y ha podido confirmar Europa Press, las autoridades búlgaras han informado a Bruselas de que sospechan que esta flagrante interferencia fue perpetrada por Rusia.

El avión aterrizó sin incidentes

«Podemos confirmar que se produjo una interferencia en el GPS, pero el avión aterrizó sin incidentes«, ha señalado la portavoz comunitaria Arianna Podesta. Ha recalcado que «este incidente subraya la urgencia del actual viaje de la presidenta» a los Estados miembro que lindan con Rusia y Bielorrusia.

«Somos muy conscientes de que las amenazas y la intimidación son un componente habitual de las acciones hostiles de Rusia. Esto reforzará aún más nuestro compromiso inquebrantable de aumentar nuestras capacidades de defensa y nuestro apoyo a Ucrania», ha remachado.

