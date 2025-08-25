Como explica el consistorio, vecinos habían denunciado al menos tres ataques graves contra otros animales, en los que se incluye el fallecimiento de dos perros en la zona

El ayuntamiento de Arucas incauta dos perros potencialmente peligrosos a un vecino de Montaña de Cardones. Imagen de Europa Press

El Ayuntamiento de Arucas, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, ha incoado un expediente sancionador contra un vecino de Montaña de Cardones, imponiendo una sanción de 9.000 euros y ordenando la incautación inmediata de dos perros potencialmente peligrosos tras diversos episodios de agresión que han generado gran alarma entre los vecinos.

Los hechos, acreditados mediante diligencias policiales y denuncias vecinales, incluyen al menos tres ataques graves contra otros animales, uno de ellos especialmente violento, en el que un perro de raza peligrosa mordió de forma prolongada a otro can, causándole heridas de consideración y poniendo en riesgo también a su propietario, que trató de liberarlo.

Testimonios vecinales señalan que estos mismos animales habrían protagonizado otros ataques previos, llegando incluso a acabar con la vida de dos perros en la zona.

Incautación de los perros

Las investigaciones municipales confirman que los animales se encontraban sin licencia, sin microchip, sin cartilla sanitaria y sin vacunas obligatorias, incumpliendo de manera reiterada la normativa vigente. Asimismo, paseaba a los perros o permanecían en la vía pública sin bozal ni medidas de seguridad, lo que multiplicaba el riesgo de agresión.

Ante la gravedad de los hechos y el riesgo para la seguridad de personas y animales, el Ayuntamiento de Arucas ha decretado la incautación cautelar e inmediata de los dos perros, que serán trasladados y quedarán bajo custodia municipal hasta que se resuelva de forma definitiva el procedimiento sancionador.

Desde la Corporación Municipal se recuerda que la tenencia de perros catalogados como potencialmente peligrosos está sujeta a licencia administrativa, seguro de responsabilidad civil, inscripción en el registro municipal y el cumplimiento estricto de las medidas de seguridad, como el uso de bozal y correa en todo momento en espacios públicos.