Las Palmas de Gran Canaria refuerza la limpieza en 30 barrios con más personal, maquinaria y recursos, tras recoger 200 toneladas de residuos en las fases anteriores

Las Palmas de Gran Canaria ha puesto en marcha la quinta fase de su plan extraordinario de higiene urbana, un programa iniciado en noviembre de 2023 que busca mejorar la limpieza en todos los barrios de la ciudad.

Hasta la fecha, las cuatro fases anteriores han permitido recoger más de 200 toneladas de residuos y más de 44 millones de litros de agua, generando mejoras significativas en el entorno urbano.

Durante los primeros seis meses de 2026, este plan abarcará 30 barrios de todos los distritos, reforzando las actuaciones ya realizadas y complementando la limpieza ordinaria que se realiza de manera habitual.

Más recursos humanos y materiales

Para ello, se incorporarán más recursos humanos y materiales: 37 operarios trabajarán en turnos diurnos y nocturnos, apoyados por más de 14 vehículos especializados y nueva maquinaria.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria inicia la quinta fase de su plan de limpieza urbana. RTVC

Además, gracias al contrato de emergencias, se suman más de 230 efectivos y 30 de los 40 vehículos previstos, lo que permitirá aumentar la eficacia de las labores de limpieza y responder con rapidez a necesidades extraordinarias.

Próximamente, el Ayuntamiento también licitará un nuevo contrato de recogida de residuos, considerado uno de los más avanzados hasta ahora.

Con estas medidas, el consistorio espera consolidar los avances logrados en fases anteriores y mantener la ciudad en condiciones óptimas de higiene y salubridad.