El Consistorio capitalino cree también que las movilizaciones y acciones del sector del taxi en la capital no ayudan a avanzar en soluciones

Mesa del Taxi. Imagen Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha expresado de forma firme y clara su compromiso absoluto con el diálogo permanente que mantiene con el sector del taxi y su voluntad inequívoca de continuar trabajando antes, durante y después de cualquier reivindicación. La Corporación municipal lamenta que se estén promoviendo acciones y manifestaciones que perjudican directamente a los vecinos, al tráfico y a la actividad económica de la ciudad, especialmente cuando el Ayuntamiento mantiene abiertos todos los cauces de negociación y ha reiterado su disposición a continuar conversando para encontrar soluciones eficaces y consensuadas.

El área de Movilidad, delegada en materia de Transportes, sostiene que Santa Cruz ha demostrado con hechos que el diálogo es constante, transparente y productivo, y sigue siendo la mejor vía para abordar cualquier inquietud del sector, al tiempo que recuerda que la Mesa del Taxi, que es un órgano consultivo, se ha convocado regularmente y las asociaciones han contado siempre con información detallada, propuestas concretas y atención directa por parte del Ayuntamiento, aceptando, además, llevar a cabo las decisiones que se han consensuado con las diferentes asociaciones profesionales.

Movilizaciones

En este sentido, insiste la Corporación, “las manifestaciones que bloquean la movilidad o que afectan a la vida diaria de nuestros barrios no ayudan a avanzar en soluciones y no representan la mejor manera de defender causas que ya están siendo tratadas en la vía institucional” y se recuerda que “desde 2013 que se iniciaron los procesos de rescate de licencias, en los diferentes procesos hasta hoy haciendo una aproximación estimada de coste medio de 32.500 euros, aplicado a 414 licencias llevadas a cabo en este periodo, da un total de 13.455.000 euros”.

Por otra parte, se detalla que en el pasado Pleno municipal del día 19 de este mismo mes, se dio el visto bueno con el voto favorable de todos los grupos a dos acuerdos que se llevarán a la Mesa del Taxi del próximo 12 de enero, que tienen que ver con la redistribución de las paradas, un asunto en el que se puede afirmar que “con los nuevos usos tras el desmantelamiento del carril bici en Méndez Núñez, El Pilar y Villalba Hervás, la nueva parada de taxi será de 40 metros, para sumar mucho más espacio al taxi en una zona estratégica, que estar prevista realizarse entre el final de estas fiestas navideñas y Carnavales”.

Mano tendida

En otro orden de asuntos, el área de Movilidad afirma que “el Ayuntamiento seguirá tendiendo la mano a todos los representantes del taxi porque se está convencido de que la mejor forma de avanzar es a través del diálogo y la responsabilidad compartida”. En esta línea, el Consistorio recuerda que todas las reclamaciones trasladadas han sido revisadas en la Mesa del Taxi, donde se han expuesto datos, documentos administrativos y actuaciones ya realizadas.

El Ayuntamiento ha asegurado que ha actuado siempre con absoluta responsabilidad y rigor técnico en todas las decisiones que afectan al sector del taxi. Cada intervención en el espacio público, cada reordenación de paradas y cada actuación relacionada con la movilidad ha seguido criterios profesionales, informes técnicos y, en muchos casos, resoluciones judiciales que el Consistorio está obligado a cumplir.

Así, el Consistorio capitalino concluye afirmando que “desde el área de Movilidad hemos mantenido un diálogo constante con los representantes del taxi, explicando cada proyecto, aportando documentación y ajustando soluciones cuando ha sido posible” y se afirma de manera contundente que “no existe ninguna medida adoptada de manera improvisada ni orientada a perjudicar al sector; al contrario, hemos trabajado para garantizar su integración en un modelo de ciudad más accesible, más segura y más sostenible”.

Tuk Tuks

En relación con la denuncia sobre una supuesta competencia desleal de los llamados tuk tuks, el Ayuntamiento ha aclarado que no existe en Santa Cruz ninguna autorización, licencia ni permiso administrativo para su operación. No se ha tramitado ni concedido ninguna solicitud para su implantación en la ciudad y, de hecho, cualquier intento de explotación comercial sin autorización se está rechazando de manera expresa por el Consistorio y la Policía Local está procediendo, en la actualidad, a levantar las correspondientes sanciones.

Las peticiones de paradas o de uso del espacio público por parte de empresas de este tipo se han denegado y requieren una concesión que no existe, por lo que atribuir al Ayuntamiento la existencia de competencia desleal carece de fundamento. En el mismo sentido, también se ha aclarado reiteradamente en la Mesa del Taxi que la guagua turística opera bajo un régimen regulado de transporte turístico, que no presta un servicio de movilidad puerta a puerta y que no puede considerarse equivalente al taxi ni constituir competencia desleal.

En cuanto a la queja sobre la supresión de paradas motivada por el carril bici, el Ayuntamiento ha recordado que determinadas intervenciones en la vía pública se han realizado en cumplimiento de resoluciones judiciales y criterios técnicos, y no como una medida arbitraria dirigida al sector del taxi. Las reubicaciones se han ejecutado conforme a los proyectos revisados y a las obligaciones impuestas por las sentencias, sin que exista intención de perjudicar la operatividad del servicio. Asimismo, se ha informado al sector de las actuaciones de reposición y reorganización en distintos puntos de la ciudad.

Ayudas y apoyo económico al sector

El Ayuntamiento también ha aclarado que ha atendido de manera efectiva diferentes compromisos en materia de subvenciones, ayudas y apoyo económico al sector. Entre ellos, destaca la tramitación de las ayudas destinadas a taxis adaptados para personas con movilidad reducida, que se han convocado y resueltas con carácter oficial y con abonos ya efectuados a titulares de licencias que presentaban solicitudes pendientes de ejercicios anteriores.

De igual manera, se han publicado nuevas líneas de subvención y se encuentran abiertos los procedimientos para continuar mejorando la accesibilidad del servicio. Estos hechos desmienten las afirmaciones sobre retrasos sistemáticos o falta de actualización de los expedientes.

Respecto al rescate de licencias, el Ayuntamiento recuerda que ha mantenido una coordinación activa con el Cabildo de Tenerife para llevar adelante un plan de reducción del número de licencias que ha favorecido al sector sin coste para los profesionales. Este proceso se ha considerado un referente en Canarias y se ha aplicado con criterios técnicos y de sostenibilidad económica, con el objetivo de mejorar la rentabilidad del servicio y asegurar su equilibrio estructural. Una acción en la que, solo este año, se ha destinado un total de 1,3 millones de euros.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife asegura que quiere transmitir un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y al sector profesional, y ha reafirmado que continuará trabajando con transparencia, voluntad de acuerdo y apoyo real a los taxistas del municipio. La Corporación cree esencial que cualquier reivindicación se encauce mediante los mecanismos de diálogo ya establecidos, evitando acciones que afectan negativamente a la normalidad de la ciudad y que no contribuyen a resolver los asuntos planteados.