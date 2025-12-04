El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife niega autorizaciones para paradas y el sector del taxi anuncia movilizaciones por “competencia desleal”

Los tuk-tuks, los característicos vehículos de tres ruedas utilizados en numerosas ciudades turísticas del mundo, han desembarcado por primera vez en Santa Cruz de Tenerife y lo han hecho envueltos en una intensa polémica. Su llegada ha levantado recelos tanto en el Ayuntamiento como en el sector del taxi, que ve en ellos una amenaza directa a su actividad.

El Consistorio santacrucero ha dejado claro que, por el momento, los tuk-tuks no cuentan con autorización para realizar paradas en la vía pública, por lo que su operatividad queda limitada.

La empresa promotora todavía no ha presentado toda la documentación necesaria para formalizar su actividad, motivo por el cual se ha rechazado establecer puntos fijos de recogida o parada en las calles de la capital.

Tuk tuk llega a Santa Cruz de Tenerife entre tensión y rechazo municipal. RTVC

Posibles movilizaciones

Mientras tanto, el sector del taxi ha reaccionado con contundencia. Las principales asociaciones han anunciado posibles movilizaciones en protesta por lo que consideran una nueva forma de “competencia desleal” que no está sujeta a las mismas exigencias que el transporte tradicional.

No descartan paros o concentraciones si el Ayuntamiento permite que estos vehículos empiecen a operar sin un marco regulatorio claro.

A la espera de que se resuelva el conflicto administrativo y se determine si los tuk-tuks podrán ofrecer rutas turísticas o servicios de movilidad dentro de Santa Cruz, la implantación de este nuevo formato de transporte divide a la ciudad entre quienes lo ven como un atractivo turístico más y quienes consideran que supone un riesgo para un sector ya saturado.