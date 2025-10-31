El Pleno del Cabildo de Gran Canaria da luz verde al Plan de Cooperación 2026 y a la obra viaria que mejorará la seguridad en la GC-110

El Pleno del Cabildo de Gran Canaria aprobó este viernes, con el apoyo de todos los grupos salvo VOX, la propuesta inicial del Plan de Cooperación con los Ayuntamientos y el Plan de Cooperación con las Mancomunidades para la anualidad 2026.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, durante la sesión plenaria | Cabildo de Gran Canaria

La iniciativa, impulsada por la Consejería de Cooperación Institucional, dirigida por Carmelo Ramírez, supone una inversión de 18 millones de euros: 15 millones para 54 proyectos municipales y 3 millones para seis iniciativas de las mancomunidades de la Isla.

Ramírez destacó que este programa de cooperación es el único de su tipo en el Archipiélago y garantiza la continuidad de la inversión insular en infraestructuras y servicios locales. En total, el Cabildo destinará 60 millones en cuatro años a los ayuntamientos y 12 millones a las mancomunidades. El plan promueve el desarrollo económico local, la sostenibilidad y la diversificación productiva, además de reforzar los servicios públicos esenciales en todos los municipios.

Distribución por municipios y mancomunidades

El reparto incluye 5,1 millones para Las Palmas de Gran Canaria, 1,5 millones para Telde, 1,1 millones para Santa Lucía de Tirajana y 684.000 euros para Arucas, entre otras asignaciones. Las tres mancomunidades —Norte, Medianías y Sureste— recibirán un millón de euros cada una, aunque la del Sureste aportará 399.882 euros de fondos propios para su proyecto.

El pleno ratificó además dos proyectos plurianuales de Arucas y Las Palmas de Gran Canaria, con un presupuesto conjunto de 350.242 euros. También se aprobaron diez actuaciones nuevas en municipios como Ingenio, Mogán, Tejeda, Valleseco o San Bartolomé de Tirajana, que supondrán 2,6 millones de euros financiados por el Cabildo y 854.437 euros procedentes del Ayuntamiento de Mogán. El resto de propuestas quedará pendiente de documentación técnica antes de su aprobación definitiva en el próximo pleno.

Luz verde a dos proyectos en La Aldea

El Cabildo también autorizó, con los votos en contra de VOX, dos proyectos técnicos del Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás, por un total de 277.931 euros. Las obras incluyen la reforma de la instalación térmica de la Piscina Municipal y la mejora energética del edificio consistorial, financiadas casi en su totalidad por la Corporación insular.

El consejero Carmelo Ramírez afirmó que el Plan de Cooperación “garantiza un apoyo estable y equitativo a los municipios y mancomunidades, impulsando proyectos esenciales para el bienestar y el desarrollo de Gran Canaria”.

Nuevo acceso a El Secadero

En la misma sesión plenaria, el Cabildo aprobó el gasto plurianual anticipado de 3.937.457 euros para iniciar el expediente de contratación de las obras del nuevo acceso al barrio de El Secadero, en Las Palmas de Gran Canaria, desde la Subida de Tafira (GC-110). La propuesta, presentada por el vicepresidente y consejero de Obras Públicas e Infraestructuras, Augusto Hidalgo, responde a una demanda histórica de los vecinos, que reclaman mayor seguridad y comodidad al acceder a la zona.

Infografía de la obra prevista en El Secadero | Cabildo de Gran Canaria

El proyecto prevé la construcción de dos rotondas, una principal en la GC-110 y otra más pequeña en la salida de El Secadero. Además, la carretera se retranqueará varios metros para separar el tráfico del núcleo urbano y crear una nueva zona ajardinada con aceras y 20 aparcamientos.

“Hemos adelantado con rapidez la financiación para iniciar las obras en unos meses y dar una solución definitiva a una reclamación vecinal de décadas”, señaló Hidalgo durante el pleno.

El vicepresidente explicó que la actuación forma parte del proyecto global de mejora de la GC-110, desde Los Hoyos hasta la rotonda de Las Brujas, y busca modernizar los accesos y aumentar la seguridad vial. “Nuestro compromiso con El Secadero es firme”, añadió Hidalgo. “Vamos a urbanizar, ajardinar y garantizar un tránsito seguro para los vecinos y vecinas, con una obra que dignificará la entrada al barrio”.