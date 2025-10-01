El presidente del Cabildo, Alpidio Armas, se reunió con los afectados por la crisis en el suministro de agua de riego en septiembre

Vídeo RTVC. Alpidio Armas, presidente Cabildo El Hierro.

El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, ha agradecido la alta participación ciudadana en la reunión mantenida con motivo de los problemas detectados con el agua de regadío en la isla durante el mes de septiembre.

“Un encuentro que se mantuvo en un tono positivo, colaborativo, que nos ha permitido conocer las problemáticas individuales de los participantes. De hecho, hemos podido dar soluciones puntuales singularizadas a algunos de ellos mientras culmina el llenado de los depósitos. Y nos hemos comprometido a valorar técnicamente las pérdidas en producción que han tenido por estas circunstancias, especialmente en el caso de los productores hortícolas”, afirmó el presidente insular.

Por ello, “hemos considerado -dijo- crear un foro permanente de escucha a modo de Mesa del Agua en el seno del Cabildo que nos permita continuar con este tipo de reuniones de manera constante con el sector primario y comunidades de regantes, en un primer momento de forma semanal”, declaró tras la reunión.

Reunión en el Cabildo de El Hierro para abordar el tema de los problemas con el agua de regadío.

Armas ha informado que se han dado varias circunstancias coyunturales que han provocado este problema. Así, han confluido en el tiempo averías técnicas, que hoy en día están solucionadas. Como el desacople de las válvulas con las que se suministra la balsa de Frontera. Tambíén la avería de otra planta en el valle de El Golfo de 1.500 metros cúbicos por día de producción. Y en el servicio eléctrico que garantiza el normal funcionamiento del telecontrol del agua-, con el hecho de que el Consejo Insular de Aguas acomete en estos momentos obras de reforma y mejora en las estaciones desaladoras de El Cangrejo y La Restinga. A ello se ha ha sumado el incremento de la demanda debido a las altas temperaturas registradas en este último mes.

Redefinir el plan global

Sin embargo, el presidente del Cabildo opina que hay que redefinir el Plan Global para la eficaz y eficiente utilización del agua de regadío en El Hierro. Animó a los ayuntamientos a colaborar estrechamente. Para continuar resolviendo los problemas de la red, a los que ofreció el apoyo financiero necesario para poder actuar en todos los niveles.

A su vez, anunció la presencia en la isla la próxima semana de la subsecretaria de Estado encargada de la red de riego nacional. El fin es «lograr apoyo presupuestario para la ejecución de un depósito de agua para riego en la zona Sur. Algo necesario para garantizar el suministro en esta parte de la isla”. “Ya trabajamos para la compra de los terrenos para construir este embalse y buscaremos los fondos donde corresponda, en los estamentos europeos, nacionales o autonómicos correspondientes”, aclaró.

Armas recordó que el Cabildo invierte 35 millones de euros en este 2025 en el sector hidráulico. Y que se contemplan 34 millones para la próxima anualidad. “La problemática de la escasez de agua es global. Afecta a todas las comunidades, pero El Hierro está dando pasos importantes para garantizar este bien esencial para la isla”, concluyó.