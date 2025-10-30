La operación permite cumplir la voluntad del doctor Gregorio Chil y Naranjo y garantiza el desarrollo del proyecto de ampliación de El Museo Canario en Vegueta

Este jueves, la Sociedad Científica El Museo Canario y el Cabildo de Gran Canaria presentaron los detalles de la venta de la Finca de Santa Rosalía, situada en el casco histórico de Telde. El inmueble cuenta con una parcela de 4.084 metros cuadrados, de los cuales 3.613 están construidos e incluyen jardines en una zona peatonal junto al parque municipal Santa Rosalía.

La finca pertenecía a El Museo Canario gracias al legado testamentario de su primer director, Gregorio Chil y Naranjo, quien la había heredado de su madre, doña Rosalía Naranjo Cubas. Por voluntad expresa del doctor Chil, el edificio debía dedicarse a fines sociales y sanitarios, función que mantuvo durante más de un siglo como hospital de beneficencia, hospicio y centro de acogida de menores.

Cumpliendo los deseos del fundador

El propio Chil estableció que El Museo Canario podría vender la finca siempre que los beneficios se destinaran al crecimiento de la institución que él mismo fundó en 1879. Esta disposición refleja su visión atemporal, ya que su legado ha garantizado la continuidad del Museo en diferentes etapas de su historia, tal como vuelve a ocurrir con esta venta.

La adquisición por parte del Cabildo de Gran Canaria, valorada en cuatro millones de euros, satisface los dos principales deseos del doctor Chil: mantener el uso sociosanitario del edificio —al ser adquirido por la Consejería de Política Social— y fortalecer el desarrollo del Museo Canario. Los fondos obtenidos financiarán la ampliación de su sede en Vegueta, orientada a crear un gran centro científico y cultural dedicado a la conservación, el estudio y la difusión del patrimonio histórico canario.