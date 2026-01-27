Las obras del Padre Anchieta continúan con la colocación de un nuevo módulo que conectará el anillo peatonal con el Intercambiador de La Laguna, Tenerife

El Cabildo de Tenerife avanza en la recta final de la pasarela peatonal del Padre Anchieta. Cabildo de Tenerife

El Cabildo de Tenerife avanza en la instalación de la pasarela peatonal del Padre Anchieta con la colocación de una de las cinco piezas que restan para completar la conexión entre el anillo peatonal y el Intercambiador de Transportes de La Laguna.

Los trabajos se desarrollaron en la noche del lunes bajo la supervisión del consejero insular de Carreteras, Dámaso Arteaga.

Arteaga destacó que las obras se encuentran ya “en la recta final” y avanzan “sin contratiempos y al ritmo previsto”, cumpliendo con todos los controles técnicos de calidad y seguridad.

Mejorar la movilidad y la seguridad

El módulo instalado mide 20 metros de largo, seis de ancho y pesa alrededor de 22 toneladas, siendo una pieza clave para culminar la infraestructura.

La pasarela permitirá mejorar la movilidad y la seguridad en la glorieta del Padre Anchieta, uno de los puntos con mayor tráfico de la TF-5, por donde transitan a diario más de 50.000 vehículos y 20.000 peatones.

La infraestructura facilitará el cruce peatonal y contribuirá a reducir las retenciones y los riesgos viales en la zona.