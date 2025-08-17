El Cabildo de Tenerife intensifica las obras de mejora en la TF-1

Los trabajos se concentrarán entre El Porís y Tajao, con cortes nocturnos y desvíos de tráfico hasta el 22 de agosto

El Cabildo de Tenerife continúa con el plan de rehabilitación del firme en la autopista del sur. Los trabajos se desarrollarán entre el 17 y el 22 de agosto, siempre en horario nocturno, desde las 21:00 hasta las 06:00 horas.

Imagen de los trabajos en la TF-1 | Cabildo de Tenerife

El Cabildo insta a los usuarios a circular con prudencia y atender siempre las indicaciones del personal de Carreteras. La señalización temporal marcará los desvíos y restricciones en las zonas donde se ejecutan los trabajos.

Cortes y desvíos previstos

Las primeras intervenciones se realizarán entre los puntos kilométricos 37 y 47, en El Porís y Tajao. El tráfico circulará con un carril por sentido, gracias a un bypass que reducirá la capacidad de la vía.

A partir del lunes 18 de agosto, las obras se trasladarán al tramo comprendido entre los kilómetros 39 y 31. El carril derecho permanecerá cerrado y se habilitará el interior para el paso de vehículos, lo que obliga a extremar precauciones.

Más seguridad y fluidez

La TF-1 soporta más de 70.000 vehículos cada día, lo que convierte estas actuaciones en prioritarias. El objetivo es reforzar la seguridad y mejorar la fluidez en una de las principales arterias de comunicación de Tenerife.

El plan incluye la renovación del firme y otras medidas complementarias: ejecución de bandas sonoras, refuerzo de biondas y mediana, instalación de captafaros y barreras de hormigón. También se repintará la señalización horizontal y se colocarán nuevos pretiles en los puentes, garantizando mayor comodidad y confianza a los conductores.