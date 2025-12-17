La promoción en La Victoria, con un presupuesto para las viviendas públicas cercano a los 4,5 millones de euros, se enmarca en el convenio marco con el Gobierno de Canarias para ampliar el parque público de alquiler asequible en Tenerife

El Cabildo y el Ayuntamiento de La Victoria acuerdan la construcción de 21 viviendas públicas en el municipio. Cabildo de Tenerife

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife aprobó este miércoles, 17 de diciembre de 2025, la firma de un convenio con el Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo para la construcción de 21 viviendas de promoción pública en el municipio. La actuación contará con un presupuesto total de 4.482.175 euros.

Este acuerdo se integra en el convenio marco suscrito entre el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), que contempla una inversión global de 45 millones de euros destinada a la construcción de viviendas públicas para alquiler asequible en toda la isla.

La consejera insular de Vivienda, Sonia Hernández, destacó que esta iniciativa refuerza “la política prioritaria del Cabildo de ampliar la oferta de vivienda pública”, subrayando además la importancia de llevar este tipo de actuaciones a municipios con menos de 20.000 habitantes.

Cohesión y el equilibrio territorial

En este sentido, Hernández señaló que la Corporación insular “colabora activamente con todos los municipios de la isla para garantizar la igualdad de oportunidades, independientemente del lugar de residencia”, y reivindicó el papel del Cabildo como entidad clave para la cohesión y el equilibrio territorial.

En virtud del convenio aprobado, el Ayuntamiento de La Victoria ha cedido una parcela de 1.008 metros cuadrados, ubicada en la carretera general TF-217, números 133 y 135. Este suelo fue adquirido a través del Programa Activa Suelo, impulsado por el Cabildo para facilitar a los ayuntamientos la compra de terrenos destinados a la construcción de vivienda pública.

Para finalizar, la consejera concluyó que este acuerdo “materializa el compromiso del Cabildo con el acceso a una vivienda digna en toda la isla de Tenerife”. Recordó que la iniciativa es fruto de la colaboración entre administraciones, en respuesta a la necesidad urgente de ampliar el parque público de viviendas y ofrecer soluciones de alquiler asequible a las familias.