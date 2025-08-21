El calor irá en aumento este fin de semana en Canarias

La próxima semana se alejará la masa cálida sahariana que ha acompañado al archipiélago durante más de dos semanas

Canarias vivirá un jueves de contrastes, con intervalos nubosos en el norte de las islas a menos de 800 o 1000 metros y sol en el resto. La calima seguirá presente en altura de forma ligera, mientras que en el sureste se dejarán ver algunas nubes medias y altas.

Imagen de archivo | Europa Press

Las temperaturas se mantendrán estables, con máximas que rondarán entre los 23 y los 32 grados, aunque en las medianías del sur de Gran Canaria podrían alcanzarse valores algo más altos, incluso en torno a 34 grados.

Más calor de cara al fin de semana

Mañana viernes y durante el fin de semana el calor se intensificará, con jornadas más soleadas y temperaturas más elevadas en prácticamente todas las islas. El norte seguirá con nubes bajas en cotas inferiores, la llamada panza de burro, mientras que en el sur y en las medianías predominará el ambiente veraniego y propicio para disfrutar de la playa.

Será ya a partir de la próxima semana cuando la masa cálida de procedencia sahariana comience a retirarse del archipiélago, poniendo fin a un episodio que se ha prolongado algo más de dos semanas y que ha marcado el tiempo de la segunda quincena de agosto.