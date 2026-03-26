Expertos analizan el impacto de los temporales extremos y riesgos en las costas en infraestructuras y territorios costeros

El cambio climático y los riesgos en las costas centran la III Jornada Técnica Medioambiental. Cabildo de Fuerteventura

Fuerteventura acogió este jueves la III Jornada Técnica Medioambiental organizada por el Cabildo, centrada en los efectos del cambio climático en el litoral canario.

La iniciativa, enmarcada en el programa de Cursos, Jornadas y Conferencias Medioambientales 2026, reunió a una decena de especialistas que abordaron los riesgos de los temporales extremos y la exposición de infraestructuras frente a la fuerza del mar.

El consejero de Medio Ambiente, Carlos Rodríguez, destacó la importancia de las jornadas para conocer la situación actual y futura de las costas, mientras que la consejera de Transición Ecológica, Marlene Figueroa, subrayó la colaboración con la Reserva de la Biosfera para generar información científica que guíe decisiones estratégicas.

Impulsar medidas preventivas

Ponentes como Asier Borja Furundanera, de Gesplan, y Jaime Díaz Pacheco, de la Universidad de La Laguna, expusieron estudios sobre la planificación costera y la caracterización del riesgo en lugares como Puerto del Rosario, Morro Jable o Giniginamar.

Los técnicos Juan Ferrer Serrano y Reynaldo Ramos Sánchez presentaron soluciones de adaptación, resiliencia y alfabetización frente al cambio climático, destacando proyectos como IMPLACOST e IDAFE.

La jornada concluyó con una mesa redonda moderada por José Domingo Fernández, director insular de Transición Ecológica, que reforzó la necesidad de impulsar medidas preventivas y sostenibles para proteger el litoral y los territorios más vulnerables del archipiélago.