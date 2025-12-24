Este competidor consiguió 2.460 puntos y fue el más regular en las tres mangas celebradas

El surfista canario Luis Díaz se alzó este martes con el título de campeón de la Liga PRO Surfing.es 2025, tras ser el más regular en la tres pruebas celebradas (Tapia, Arona y Las Palmas) con 2.460 puntos e imponiéndose en la final en La Cícer.

El canario Luis Díaz se proclama campeón de la Liga PRO Surfing 2025 / Imagen cedida por la organizacion

El cántabro Néstor García (2.092 puntos), el también canario Kalani Da Silva (1.984) y el vasco Yago Domínguez (1.876) completaron el podio final, en una clasificación que se mantuvo muy ajustada hasta la última manga.

Desde la Federación Española de Surfing se siguió de cerca la evolución de la Liga, tanto en el ámbito organizativo como técnico, «reforzando los aspectos logísticos y el criterio deportivo para garantizar que las pruebas se desarrollaran en condiciones óptimas» para los surfistas.

El diseño del circuito priorizó, desde el inicio, según los organizadores, la «búsqueda de calidad en las condiciones del mar y en la gestión de los tiempos de competición«.