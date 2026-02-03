El Ayuntamiento de Breña Alta organiza el concierto del reconocido cantante argentino Diego Torres. El evento se realizará el 17 de abril en el pabellón municipal, a partir de las 21:00 horas. El artista interpretará su nuevo álbum ‘Mi Norte y Mi Sur’.

En la rueda de prensa de presentación del evento estuvo el alcalde del municipio, Jonathan Felipe, la concejala de Cultura y Fiestas, Patricia Ayut, y representantes de Amy Producciones.

El alcalde Jonathan Felipe afirmó que “una vez más ofrecemos para el municipio una oferta de dinamización cultural, que también es comercial por las sinergias que se generan al respecto, dado que recibimos un artista internacional muy reputado, lo que supone que podamos atraer público de diferentes partes de Canarias y España”.

“Estamos haciendo grandes apuestas, como en este caso por Diego Torres, con el objetivo de seguir propiciando este tipo de eventos que genera un impacto positivo a Breña Alta”, añadió.

Dinamización del municipio

Por su parte, la concejala Patricia Ayut expuso que el objetivo de esta iniciativa “es dinamizar el municipio y que los vecinos y vecinas tengan un amplio abanico de acontecimientos que favorezcan el ocio y el entretenimiento”.

Diego Torres tiene una dilatada y exitosa trayectoria musical, con más de 20 millones discos vendidos, además de ser galardonado con diez Premios Gardel, tres Grammy Latino y tres MTV Latinoamérica, entre otros. Ha realizado temas de renombre como ‘Color Esperanza’ o ´Mejor que Ayer’, que acumulan millones de reproducciones en plataformas musicales y que entonará durante el concierto.