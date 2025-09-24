Los blanquiazules visitan este sábado el Estadio Alfredo Di Stéfano en la que será su décima cita histórica en casa del Real Madrid Castilla

En directo desde las 17:30 horas en Televisión Canaria

Este sábado, desde las 17:30 horas, Televisión Canaria emitirá en directo el encuentro entre el Real Madrid Castilla y el CD Tenerife, correspondiente a la quinta jornada de la Primera RFEF. Los blanquiazules lucharán por mantener el liderato en su categoría en un emocionante partido que se podrá seguir en directo en la señal TDT y en la web de RTVC.es, con geobloqueo limitado al ámbito territorial de Canarias.

Será en el Estadio Alfredo Di Stéfano, en la Ciudad Deportiva de Valdebebas (Madrid), y contará con la narración de Dani Álvarez y los comentarios de Juanma Bethencourt.

El CD Tenerife, líder indiscutible de primer RFEF tras su victoria ante el Ourense CF en el Heliodoro, busca mantenerse en lo más alto de la clasificación frente a un Real Madrid Castilla en puestos de descenso

Será el décimo encuentro entre ambos equipos en casa del filial blanco. El balance histórico favorece al conjunto tinerfeño con cinco triunfos, tres derrotas y un empate 2-2 en 2014, la última vez que ambos equipos se midieron en esta categoría.