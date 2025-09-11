El Charco de la Condesa y Caletón Blanco, cerrados al baño por el vertido del atunero

Las dos playas del norte de Lanzarote están cerradas al baño por el vertido en el mar proveniente del atunero que este miércoles se incendió en la costa de Órzola

El Ayuntamiento de Haría, en Lanzarote, ha cerrado al baño las playas de El Charco de la Condesa y Caletón Blanco por riesgo de contaminación por el vertido viene del barco atunero encallado este miércoles en la costa de Órzola, que comenzó a arder y del que se escapaba combustible.

Cerradas al baño las playas de Caletón Blanco y El Charco de La Condesa por vertidos contaminantes

Las playas estarán cerradas hasta nuevo aviso, a la espera de que se dé por apto el baño tras analizar el agua. Se tiene que garantizar por parte de las autoridades sanitarias tanto la salubridad de la zona como la total seguridad para la salud del contacto con el agua.

Además, el consistorio trabaja para retirar el barco de la zona, de modo que no siga vertiendo combustible y otros residuos. Piden colaboración ciudadana para no acercarse a las zonas afctadas.

Activada la alerta

Por su parte, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, en base a la información disponible, y en aplicación del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA), ha actualizado la situación y ha activado la alerta desde las 18.00 horas del miércoles, 10 de septiembre, por un episodio de contaminación marina en el litoral de Haría.