Miles de personas participaron en una movilización para reiteras su apoyo al Gobierno de Nicolás Maduro ante el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Movilización en apoyo a Nicolás Maduro y al Gobierno venezolano. Imagen EFE

El chavismo volvió este martes a las calles en Venezuela para reiterar su apoyo al Gobierno de Nicolás Maduro y repudiar el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, que ya deja consecuencias tangibles en el país al haber provocado la cancelación en cascada de varios vuelos internacionales.

Miles de personas participaron en una movilización en Caracas, entre ellas Pablo Mejías, de 72 años, quien defendió que el suyo es un país «de paz» que no quiere «una invasión extranjera», aunque no cree que se concrete.

Pero por si acaso, Mejías, quien se presentó como teniente de Milicia -el componente especial de la Fuerza Armada conformado por civiles que reciben un entrenamiento militar-, aseguró que recientemente ha aprendido a manipular armas.

«(Tenemos que) prepararnos para enfrentar las amenazas. Siento que estoy preparado, y a la hora de cualquier cosa, ya sé cómo defenderme yo y defender a los que tengo alrededor», afirmó.

«Agresión imperialista»

Maduro, que cerró la marcha con un discurso, pidió al país exigirse «diez veces más» para defender el territorio en una coyuntura que describió como «decisiva para la existencia de la república», en la que, dijo, está «prohibido fallar».

Por segundo día consecutivo, el mandatario no se pronunció sobre la designación por parte del Departamento de Estado de EE.UU. del Cartel de los Soles como grupo terrorista extranjero, que la Administración de Donald Trump asegura que lidera Maduro junto con altos mandos del Ejército y el Gobierno venezolano, aunque Caracas ha advertido que se trata de un «invento».

En cambio, el líder chavista indicó que su país ya acumula 17 semanas de «agresión imperialista y de guerra psicológica».

Trump «podría hablar» con Maduro

Por su parte, Trump insistió este martes en que «podría hablar» con Maduro con el propósito de «salvar muchas vidas», para agregar a continuación que «hacer las cosas por las buenas» está bien, pero que también puede «hacerlo por las malas».

Las declaraciones del mandatario estadounidense se suman a la incertidumbre de las últimas semanas, en las que la Casa Blanca asegura que está estudiando qué pasos seguir en Venezuela sin dar mayor información, y en las que Trump mantiene la puerta abierta al diálogo sin concretarlo en ninguna acción.

Maduro se ha mostrado dispuesto a un diálogo «cara a cara» con su par estadounidense e incluso ha tomado la costumbre de incluir pequeñas partes en inglés en sus discursos en lo que parece un intento de llegar de forma más directa a Washington y al público estadounidense.