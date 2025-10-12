En la iniciativa han participado los cinco centros educativos citados que pertenecen a Gáldar (Gran Canaria), Tías (Lanzarote) y Tuineje (Fuerteventura)

Imagen de los centros educativos. Cedida.

El Colegio de Enfermería de Las Palmas, junto a las enfermeras escolares de los colegios de educación infantil y primaria Los Quintana, Puerto del Carmen, Costa Calma, La Lajita y Tarajalejo, han realizado un iniciativa para reflexionar sobre la importancia de priorizar la lactancia materna como un derecho humano fundamental para la madre y el bebé.

En la iniciativa han participado los cinco centros educativos citados que pertenecen a Gáldar (Gran Canaria), Tías (Lanzarote) y Tuineje (Fuerteventura), en los que se ha realizado la primera edición del Concurso Escolar de Dibujo por la Semana Europea de la Lactancia Materna, con el fin de hacer la reflexionar sobre la importancia de priorizar la lactancia materna, según ha informado el Colegio de Enfermería de Las Palmas en nota de prensa.

Los centros han recibido, como premio, un lote de libros relacionados con la lactancia materna y un juego educativo para cada alumno seleccionado como ganador en cada una de las 21 clases participantes.

Centros educativos

Al respecto, señalan que el certamen, en el que tomaron parte 340 escolares, nace con vocación «de continuidad y con el fin claro» de comprometer a los centros educativos con el apoyo, la promoción y la protección de la lactancia, ya que se trata de crear entornos escolares «amables» con la lactancia materna, que «acompañen y sostengan» a las familias en este proceso.

Responsabilidad individual

En este sentido, indican que amamantar «no debe ser visto como una responsabilidad individual exclusiva» de la madre, sino como una práctica que «requiere apoyo colectivo y sostenido», de ahí que entienden que es «necesario fortalecer» los sistemas de salud, las comunidades y los lugares de trabajo para que las madres puedan amamantar «sin sentirse culpables, solas o exhaustas».

Por ello, consideran que la educación resulta «fundamental», ya que informar a los más pequeños sobre la lactancia materna «fomenta una sociedad más consciente y respetuosa», y es donde las enfermeras escolares «tienen un papel importante», ya que son «referentes de salud y fuente de confianza» para familias, alumnado y comunidad educativa.