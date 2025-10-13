Denuncian al comisario de Arrecife tras dar positivo en un control de alcoholemia

El comisario de la Policía Nacional de Arrecife, José Luis Gutiérrez, que estaba de servicio cuando fue denunciado tras haber dado positivo en alcohol en un control de alcoholemia se expone a medidas disciplinarias y de otro tipo

El comisario de Arrecife se expone a medidas disciplinarias tras dar positivo de servicio. Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

La Jefatura Superior de Policía de Canarias explica que se ha puesto el caso en conocimiento de la Dirección General de la Policía para que se depuren las posibles responsabilidades disciplinarias en las que pudiera haber incurrido. Ello con independencia de que se puedan aplicar «otro tipo de medidas».

El comisario se sometió a dos pruebas de alcoholemia: la primera dio una tasa de 0,59 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. La segunda alcanzó 0,62, según han publicado periódicos digitales de Lanzarote y confirmaron a EFE fuentes cercanas a la investigación.

El control tuvo lugar en las inmediaciones del puerto Marina Lanzarote. Durante la intervención, el comisario manifestó a los policías locales que se encontraba de servicio.

Esa noche se celebraba la última jornada del festival de Música Arrecife en Vivo y, según publica el Diario de Lanzarote, estaba al frente del dispositivo de seguridad.