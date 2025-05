La publicación de El Confidencial muestra un audio en el que presuntamente personas ligadas al PSOE solicitan información comprometedora de Balas, teniente coronel de la UCO

Informa RTVC

El diario El Confidencial desvela un audio en el que presuntamente personas ligadas al PSOE solicitan a Alejandro Hamlyn, un empresario que es juzgado desde este lunes en la Audiencia Nacional, información comprometedora de Antonio Balas, teniente coronel de la UCO de la Guardia Civil que encabeza las pesquisas sobre el caso Koldo o la investigación en torno a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno.

Según el digital, la conversación tuvo lugar en una reunión telemática celebrada en febrero a la que asistió una antigua teniente de alcalde socialista llamada Leire Díez Castro. El Confidencial señala que trabaja en Ferraz, que fue jefa Comunicación en la empresa pública Enusa (2018-2021) y directora de Filatelia y Relaciones Institucionales en Correos (2022-2024).

Junta a ella están el empresario Javier Pérez Dolset, procesado por fraude en subvenciones. Además, según el diario también «colaborador de Ferraz» y el abogado Jacobo Teijelo, entre otros letrados que no participaron en la conversación, aunque pueden verse en una imagen publicada.

Publicación

La publicación desvela que con quien estas personas conversan es con Alejandro Hamlyn, un industrial detenido por la UCO en abril de 2019 por un fraude en la venta de combustible que dejó un presunto agujero fiscal de 154 millones de euros.

En el audio publicado, Leire Díez llega a decir a Hamlyn: «A ver, una cosa. Aquí tenemos un problema y es el siguiente. ¿Vale? No nos vamos a meter en lo que son los entramados, porque en los entramados hay 200.000 empresas y yo creo que no nos interesa eso. Interesa más saber de dónde viene esta génesis. Claro, entonces, es decir, tú has sido víctima de la Camorra, pero de la, de la propia, de la Camorra de la Guardia Civil».

El Confidencial publica un audio para dañar a la UCO de personas que vincula al PSOE. Foto de archivo

El abogado que estaba sentado a su derecha añade: «Por ir… ¿Qué sabemos de Balas? Cuéntanos algo de Balas». «Yo puedo contar muchísimas cosas del señor Antonio Balas, pero… Decidme qué es lo que quieren de mí», pidió entonces Hamlyn, en relación al teniente coronel de la UCO.

En otro momento de la cita telemática, y según el audio, Leire Díez vuelve a insistir al empresario investigado: «A ver, eh, mira, esto es muy fácil (…) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no están para extorsionar a ciudadanos en este país.

El PSOE responde

La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha subrayado este lunes que la formación está «fuerte» y ha advertido que no les van «a quebrar» tras la información. Además, ha insistido en que el partido se reserva su derecho a emprender acciones legales contra estas publicaciones «difamatorias».

Peña ha vuelto a desmentir esta información después de que lo hiciera el partido a primera hora de la mañana. Esta se ha quejado de que la «andanada contra el Partido Socialista va a más» diariamente, pero ha dejado claro que la formación sigue fuerte y no se dejará doblegar por estas publicaciones.

La portavoz ha insistido en que este tipo de informaciones imputan «acciones de forma totalmente falsa e interesada». Asimismo, están destinadas a provocar un «daño reputacional» al PSOE.

Además ha aseverado que ninguna de las personas que aparecen la grabación «están en nómina» del PSOE «ni lo han estado».

Acusaciones

Además, ha acusado al PP de intentar sacar rédito de estas publicaciones y le ha recordado que llevaron a cabo una «guerra sucia» en el pasado contra Podemos así como que tienen casi «30 juicios pendientes».

Fuentes del partido han señalado que Leire Díez, «no habla en ningún momento en nombre del PSOE» y que en el texto se vierten «acusaciones gravísimas» como que es una «fontanera de Ferraz».

También reconocen que no pueden revelar si esta persona es afiliada o no del PSOE por la ley de protección de datos. También cuestionan en qué se basa el periódico para decir que es «la mano derecha» del secretario de Organización, Santos Cerdán.

Así, aseguran que el artículo se basa en «interpretaciones» sobre la relación de esta persona con la formación y consideran que eso «no es información».