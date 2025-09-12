El consejo de administración del Banco Sabadell considera insuficiente la oferta de BBVA por lo que ha recomendado a sus accionistas no aceptarla

El consejo del Sabadell rechaza por unanimidad la OPA de BBVA. Imagen EFE

El consejo de administración del Banco Sabadell rechaza por unanimidad la OPA de BBVA por la entidad, al considerar la oferta insuficiente, por lo que recomienda a sus accionistas no aceptarla.

Así se ha manifestado el consejo de administración del Sabadell, después de que el pasado día 5 de septiembre, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aprobará la citada OPA.

El consejo de administración explica que la OPA «hostil», incluye una oferta que «no recoge adecuadamente el valor intrínseco de las acciones del banco», «infravalorando muy significativamente» el proyecto de Banco Sabadell y sus perspectivas de generación de rendimientos para el accionista en solitario.

Considera que la contraprestación es insuficiente,» está lejos del valor fundamental de Banco Sabadell y carece de una prima de control sobre dicho valor».