El partido ante el Madrid CFF se podrá seguir desde las 18:00 horas en Canarias Play, RTVC.es y el canal de Deportes de Televisión Canaria en YouTube

El Costa Adeje Tenerife se juega este miércoles 4 de febrero el pase a semifinales de la Copa de la Reina en el encuentro de cuartos de final que disputará ante el Madrid CFF, en una eliminatoria a partido único que arrancará a las 18:00 horas y que podrá seguirse en directo a través de las plataformas digitales de Radio Televisión Canaria.

El partido podrá seguirse en directo a través de Canarias Play, la web RTVC.es y el canal de Deportes de Televisión Canaria en YouTube, y se ofrecerá además en diferido a medianoche en Televisión Canaria.

La retransmisión estará conducida por el periodista y redactor de RTVC Joaquín González, encargado de la narración, junto a los comentarios técnicos de la entrenadora nacional de fútbol Tamara Blasco.

El conjunto tinerfeño llega a esta cita como cuarto clasificado en la Liga F, con un balance reciente de una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Además, el equipo blanquiazul se ha consolidado como el segundo mejor visitante del campeonato, tras sumar 18 de los 27 puntos posibles a domicilio.

Por su parte, el Madrid CFF ocupa actualmente la séptima posición en la liga nacional y afronta este cruce copero tras un tramo irregular, con dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros.