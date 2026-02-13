El Comité Molecular de Tumores del Hospital Doctor Negrín ofrece también cobertura al Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa de Lanzarote

Hospital Doctor Negrín. Imagen archivo.

El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín ha puesto en marcha un comité molecular de tumores, lo que sitúa al centro hospitalario a la vanguardia del tratamiento oncológico personalizado.

La creación de este Comité, impulsado por el servicio de Anatomía Patológica del centro hospitalario, supone además un avance importante en la medicina de precisión.

Consejería de Sanidad

Además del citado servicio, también participan en este comité Oncología Médica, Farmacia Hospitalaria y Análisis Clínicos, según informa la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.

El Comité Molecular de Tumores del Hospital Doctor Negrín, que ha celebrado ya su primera sesión en este mes de febrero, supone la consolidación de un proyecto de tres años de trabajo en diagnóstico molecular, transformando la manera en la que el hospital aborda la patología oncológica.

Estudios clínicos

A diferencia de los comités de tumores convencionales, centrados en un órgano específico, este nuevo comité se caracteriza por su enfoque pantumoral, es decir, que se centra en tratamientos o estudios clínicos dirigidos a una característica molecular o biomarcador específico presente en múltiples tipos de cáncer, independientemente del órgano de origen.

Por su parte, el objetivo del comité es analizar los casos de pacientes afectados por cualquier tipo de patología oncológica que presente alteraciones genéticas complejas, permitiendo que las decisiones clínicas no dependan solo de dónde está el tumor, sino de cómo es su genética.

Asimismo, se apoya en el amplio catálogo de pruebas que se han ido implementando en la Sección de Patología Molecular del servicio de Anatomía Patológica a lo largo de los últimos tres años. Gracias a técnicas como la secuenciación masiva (NGS), el hospital puede hoy ‘leer’ el mapa genético de los tumores con una alta precisión.

Decisiones terapéuticas

De esta forma, se intenta lograr que los datos moleculares complejos dejen de ser sólo información técnica para convertirse en decisiones terapéuticas reales. Se trata de dar con la llave genética de cada tumor para ofrecer al paciente el tratamiento más efectivo posible, mejorando su calidad de vida y abriéndole puertas a terapias dirigidas o ensayos clínicos.

Finalmente, el Comité Molecular de Tumores del Hospital Doctor Negrín ofrece también cobertura al Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa de Lanzarote.