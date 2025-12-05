El objetivo principal de la unidad destinada a integrar la tecnología 3D es mejorar la precisión y la seguridad de los procedimientos quirúrgicos en el Doctor Negrín

El Hospital Doctor Negrín pone en marcha una unidad destinada a integrar la tecnología 3D. Imagen cedida.

El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín ha puesto en marcha la Unidad de Ingeniería Biomédica, Planificación Quirúrgica y Diseño 3D, según ha informado la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.

Dirección de Ingenierías

Se trata de un servicio innovador perteneciente al departamento de Electromedicina, dependiente de la Dirección de Ingenierías, y destinado a integrar la tecnología 3D en la práctica clínica diaria.

De esta manera, el objetivo principal es mejorar la precisión y la seguridad de los procedimientos quirúrgicos, ofreciendo soluciones personalizadas adaptadas a la anatomía y necesidades de cada paciente.

Planificación quirúrgica

La Unidad de Ingeniería Biomédica, Planificación Quirúrgica y Diseño 3D se centra en la planificación quirúrgica avanzada mediante la reconstrucción tridimensional de imágenes médicas como un TAC y resonancia magnética, el diseño y fabricación de modelos anatómicos y guías quirúrgicas personalizadas, así como el apoyo a la innovación médica dentro del propio hospital.

Gracias a estas herramientas, los equipos quirúrgicos pueden visualizar, ensayar y planificar las intervenciones con mayor detalle, reduciendo riesgos y tiempos quirúrgicos, optimizando la precisión y mejorando la comunicación con el paciente.

Servicio médico

Además, ofrece soporte a cualquier servicio médico que lo requiera, siendo los servicios de Neurocirugía, Cirugía Cardiovascular y Cirugía Ortopédica y Traumatología. Así como, Cirugía Maxilofacial los que más se benefician de este nuevo servicio. Asimismo, presentan un alto potencial de aprovechamiento otras especialidades como Cardiología, Cirugía Plástica y Cirugía General, entre otras.

Por otra parte, está previsto que en un futuro se pueda dar soporte también a los servicios médicos. Por tanto, añadiendo herramientas como fantomas (modelo físico que simula la anatomía humana) y realidad virtual, de manera que se disponga de un amplio abanico de medios para atender las necesidades clínicas de cada paciente.