Profesionales sanitarios de la provincia de Las Palmas refuerzan habilidades para transmitir malas noticias y acompañar a familias en duelo

El Hospital Doctor Negrín acogió una jornada formativa organizada por la Organización Nacional de Trasplantes sobre comunicación de malas noticias en momentos de crisis. Participaron profesionales vinculados al proceso donación-trasplante. Los asistentes trabajan en contacto directo con pacientes y familiares, por lo que fortalecieron habilidades esenciales en contextos de alta carga emocional.

Momento de la jornada sobre la comunicación de malas noticias celebrada en el Hospital Doctor Negrín | Gobierno de Canarias

Comprender el duelo para comunicar mejor

La iniciativa buscó que los profesionales comprendieran los sentimientos de las familias tras la pérdida de un ser querido y revisaran sus propias emociones. El programa incluyó ‘Tipos de comunicación’, ‘Comunicación de malas noticias’, ‘Respuesta ante el dolor’, ‘Relación de ayuda’, ‘Habilidades de comunicación’ y ‘Simulaciones’.

Este curso, impartido por el equipo de coordinación de la ONT, cubrió una laguna formativa en la relación interpersonal con usuarios en crisis emocional. El proceso donación-trasplante exige comunicar la muerte de un ser querido, por lo que una comunicación eficaz crea el ambiente adecuado para plantear la donación.

Herramientas para situaciones de alta exigencia emocional

El encuentro, de unas nueve horas, ofreció herramientas para que los profesionales actúen con mayor eficacia durante el duelo inicial de las familias. La formación destacó dos objetivos clave: establecer una relación de ayuda y reducir la tensión que surge al contactar con familias de pacientes críticos.

La ONT organiza alrededor de cuarenta cursos al año en todas las comunidades autónomas. Estas acciones formativas benefician a unos ochocientos profesionales, que mejoran sus capacidades en situaciones de alta exigencia emocional.