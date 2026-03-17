El contexto mundial de incertidumbre por la guerra de Irán puede encarecer los precios de la energía y, en consecuencia, los del agua en Canarias

Vídeo RTVC.

Canarias busca «certezas» sobre la financiación de los recursos hídricos de los que depende en un contexto mundial de incertidumbre por la guerra en Irán que hará encarecer los precios de la energía y, con ellos, los del agua.

Así lo ha manifestado este martes el consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, antes de intervenir en un foro sobre el futuro de la gestión del agua en las islas organizado por el diario «La Provincia».

Un evento que se enmarca en el Día Mundial del Agua, que se conmemora este domingo, en el que han intervenido «las mejores cabezas visibles del agua en Canarias», según ha destacado.

«Nos encontramos ante una incertidumbre mundial con respecto a los precios de la energía. Sabemos que en los próximos meses vamos a tener problemas con la carestía de la energía y que nos va a repercutir directamente en el agua y, por eso, queremos manifestar tranquilidad, en primer lugar, y, sobre todo, buscar certezas sobre de dónde vamos a sacar esos recursos», ha referido.

A su juicio, el ‘Decreto Canarias’ que ha planteado el presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo, «tiene su importancia a la hora de garantizar y tener certeza sobre la realización de obras hidráulicas y, sobre todo, de mantener los precios de la energía y los precios del agua en Canarias».

Trabajos en la red de abastecimiento en Lanzarote. Imagen Consorcio de Agua de Lanzarote

El agua, «un tema principal»

Miranda ha subrayado que «el agua para Canarias es un tema principal y muy importante«, por lo que, a partir del seguimiento de esta crisis que realiza la Consejería de Economía se detectará dónde puede influir el Gobierno de Canarias para «intentar mejorar la situación» que la guerra generará en los próximos meses.

«Estaremos todos muy pendientes de lo que concierne al agua. Vamos a seguir reivindicando esa necesidad de financiación y vamos a estar pendientes, porque sabemos que los precios se van a incrementar, que la energía se va a poner mucho más cara, y en Canarias dependemos de la desalación de agua de mar, que está muy vinculada a la electricidad», ha aseverado.

El consejero también ha destacado que las lluvias del invierno y las obras que se han ejecutado han ayudado a que sólo siga vigente una de las tres emergencias hídricas con las que comenzó la legislatura, la declarada en Lanzarote.

«La situación de estrés que teníamos en los años 2023 y 2024 se ha aliviado de forma sustancial, pero hay que seguir trabajando en infraestructuras. Sabemos que atravesamos periodos de sequía importantes y tenemos que garantizar que el agua industrial, el agua de desalación, llegue prácticamente a todos lados, además de seguir trabajando en la reutilización», ha dicho.

Respecto a la situación de Lanzarote, ha estimado que «es algo especial», por lo que «hay que invertir y hacer muchas obras en la isla», si bien ha añadido que «la situación va mejorando» porque «la planificación está definida», de ahí que haya confiado en que «en los próximos años no existan situaciones de estrés como las que ha habido» en el archipiélago.