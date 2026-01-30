El Encuentro Regional de Murgas de Candelaria vuelve en directo a RTVC

El evento retoma su cita con el público tras un año de pausa y regresa a la cadena que impulsó su difusión desde sus inicios

RadioTelevisión Canaria volverá a retransmitir en directo el icónico Encuentro Regional de Murgas de Candelaria, una de las grandes citas del Carnaval en Canarias que regresa al calendario tras un año de pausa y vuelve a la cadena autonómica que impulsó su difusión desde sus inicios.

El acuerdo entre RTVC y el Ayuntamiento de Candelaria se dio a conocer este viernes 30 de enero y permitirá llevar a la pantalla una de las noches más esperadas por el público murguero. El Encuentro reúne en la Villa Mariana a las murgas ganadoras de los concursos de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria en un espectáculo consolidado como punto de encuentro entre los dos grandes certámenes del Archipiélago.

El anuncio tuvo lugar en el Espacio Cultural La Hornilla, coincidiendo con la presentación oficial del Carnaval de Candelaria 2026. En el acto participaron el administrador general de RTVC, César Toledo, la alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, y el concejal de Fiestas, Manuel González.

«Televisión Canaria es la casa del Carnaval»

Durante su intervención, César Toledo celebró la recuperación de la retransmisión y destacó la importancia del evento para el sector carnavalero y para el público del Archipiélago. “Supone una gran noticia para los carnavaleros, para los murgueros y para todos los canarios y canarias porque vamos a dar en directo, recuperando el gran encuentro de Murgas regionales y vamos a poder ver lo mejor de lo mejor en Murgas de toda Canarias”, afirmó.

Toledo destacó que el Encuentro Regional de Murgas “vuelve a casa” tras casi dos décadas de ausencia en Televisión Canaria, desde su última emisión en 2008. “Televisión Canaria es la casa del Carnaval y la casa de todos los canarios y canarias”, señaló, subrayando además que “los carnavales no terminan en Las Palmas ni en Santa Cruz; hoy impregnan todo el territorio canario y no hay barrio ni rincón que no viva de forma muy especial el Carnaval”.

El administrador general puso en valor el papel del Ayuntamiento de Candelaria y del propio municipio como anfitriones de una cita que apuesta por “hacer región”, reuniendo a las primeras clasificadas de los concursos de Canarias en un formato que fomenta la convivencia, la hermandad y el encuentro entre Islas. “Es una manera de hacer Canarias entre todos”, afirmó.

Por su parte, la alcaldesa de Candelaria agradeció la implicación de RadioTelevisión Canaria y destacó que la retransmisión del Encuentro “hace región y hace Canarias”, poniendo en valor la presencia de representantes de ambos carnavales capitalinos. “Contamos con la suerte de reunir a las tres murgas ganadoras del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife y a las tres ganadoras del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Este evento es la gran referencia del Carnaval de Candelaria”, señaló.

Mari Brito puso en valor el trabajo realizado para consolidar esta cita y subrayó lo que supone alcanzar una edición histórica dentro del Carnaval del municipio. “Llevamos mucho tiempo trabajando en esta iniciativa y este año celebramos la vigésima edición, una fecha clave para la continuidad y la buena salud del concurso. Me gustaría destacar que se ha mantenido durante más de 20 años, aunque en algunas ocasiones no se ha podido celebrar por la pandemia o por condiciones climatológicas. Pero vuelve, y vuelve por todo lo alto, a Televisión Canaria”, señaló.

Dos décadas uniendo el Carnaval de Canarias

El Encuentro Regional de Murgas es una iniciativa del Ayuntamiento de Candelaria nacida en 2002 que, desde su primera edición, logró reunir fuera de concurso a las murgas ganadoras del premio de interpretación en los certámenes de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. Con el paso del tiempo se ha convertido en el acto central y más representativo del Carnaval de Candelaria. El formato se mantiene fiel a sus orígenes. Cada murga interpreta su entrada, pasacalle, dos temas y despedida, alternándose por islas en orden inverso a los premios obtenidos. El espectáculo comienza con el tercer premio de Las Palmas de Gran Canaria y culmina con el primer premio de Santa Cruz de Tenerife