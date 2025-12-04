El Festival NaturaJazz reúne a más de 4.000 personas

Durante cuatro semanas, el público pudo disfrutar de siete conciertos de Jazz que combinaron música de artistas nacionales e internacionales

Imagen cedida.

Más de 4.000 personas se sumaron este año a la duodécima edición del ‘Festival Internacional de Jazz y Fotografía de la Naturaleza’ que organiza el Organismo Autónomo de Museos (OAMC) y que convierte al Museo de Naturaleza y Arqueología de Tenerife (MUNA) en un punto de encuentro para los amantes del jazz y la fotografía de naturaleza.

Artistas nacionales

Durante cuatro semanas, el público pudo disfrutar de siete conciertos que combinaron música de artistas nacionales e internacionales. Todo ello, con la proyección de los trabajos de los once finalistas del certamen fotográfico de esta edición.

Las bandas de jazz internacionales y locales como Julien Tassin Trio (Bélgica), Michel Mbarga o Quartet (Camerún) ofrecieron propuestas musicales que abarcaron jazz contemporáneo, blues, afrobeat, fusiones folclóricas y experimentación sonora.

Experiencias únicas

El consejero de Cultura, Museos y Deportes del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, celebró en una nota la acogida de la edición 2025. Además, aseguró que «NaturaJazz vuelve a demostrar que es un festival de referencia internacional, capaz de atraer talento de primer nivel y de generar experiencias únicas que combinan música y naturaleza».

Asimismo, Acha afirmó que «el MUNA se consolida como un epicentro cultural donde se fomentan la creatividad, la sensibilidad ambiental y la reflexión sobre la conservación de nuestros ecosistemas».

Fotografías de naturaleza

En su opinión, «el festival no sólo celebra la excelencia artística y musical, sino que también invita a los asistentes a reflexionar sobre la urgencia de proteger el planeta, conectando de manera única lo mejor del jazz con las fotografías de la naturaleza más impactantes y llenas de belleza».

El consejero también mostró su agradecimiento y el de todo el equipo del MUNA al público, que se congregó a pesar de la lluvia.

«Muchísimas gracias también al talento y la entrega de los músicos, que ofrecieron actuaciones llenas de improvisación, sensibilidad y fuerza en escena sin dejar que les afectara las inclemencias del tiempo», añadió.

Ganador de la edición

Los proyectos fotográficos seleccionados en esta edición continuaron mostrando la calidad y la originalidad que caracteriza al certamen.

El proyecto ‘Pinceladas’, de José Luis Gigirey González, ganador absoluto de la edición, encabezó una selección en la que destacaron también obras de gran sensibilidad y diversidad temática.

En la categoría de ‘Resto del mundo terrestre‘ sobresalieron El reino alado, de Eduardo Ramos Castañeda; ‘Joyas del neotrópico’, de Mario Suárez Porras; ‘Córdoba salvaje. Fauna entre bosques, ríos y dehesa’, de Jesús Miguel González Palmero y ‘Fauna de las Islas Galápagos‘, de Enrique del Campo Manzano.

Ecosistemas marinos

En la modalidad de ‘Resto del mundo subacuática’, el proyecto ‘El pulso del océano’, de Jesús Yeray Delgado Dorta, aportó una mirada profunda a los ecosistemas marinos internacionales.

Dentro de la categoría ‘Canarias terrestre’ participaron ‘Litorales de vida’, de José Juan Hernández; ‘Cómplices del alisio’, de Eduardo Ramos Castañeda; ‘Islas Canarias. Territorio limitado’, avifauna sin límites, de Sebastián Francisco Pagés González y ‘Vida chinija’, de Amanhuy Duque Hernández, todos ellos centrados en la singularidad del patrimonio natural del archipiélago.

Finalmente, en ‘Canarias subacuática’, Jesús Yeray Delgado Dorta presentó ‘Ecos de Canarias’, un proyecto que completó una edición marcada por la variedad de enfoques y por la capacidad de cada autor para dialogar visualmente con los conciertos, resaltando la riqueza y la vulnerabilidad de los ecosistemas locales y globales.