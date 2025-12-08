El decreto incluirá ayudas a los propietarios de viviendas ante los impagos de los alquileres en caso de arrendamiento a jóvenes o familias vulnerables

Isabel Rodríguez , ministra de Vivienda. EFE

El Gobierno tiene previsto aprobar este martes en el Consejo de Ministros un real decreto que incluirá medidas de ayuda a los propietarios de viviendas ante los impagos de los alquileres en caso de arrendamiento a jóvenes o a familias vulnerables.

El pasado martes la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, confirmó esta iniciativa después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantara en una entrevista con la emisora RAC1 que la intención del Gobierno era sacar adelante esta iniciativa en las próximas semanas.

Se trata de una de las reclamaciones de Junts que el presidente dijo que retomaría después de reconocer «incumplimientos» con esta formación, que le retiró recientemente su apoyo. Además, el Consejo de Ministros acaba de aprobar un decreto ley con algunos de sus compromisos alcanzados con el partido que lidera Carles Puigdemont.

Se desconoce la cuantía exacta

La titular de Vivienda aseguró en los pasillos del Senado antes de participar en la sesión semanal de control al Gobierno que todos los detalles de esas garantías a los propietarios, de las que no se ha especificado si serán ayudas económicas directas ni en qué cuantía, se conocerían este martes cuando las apruebe el Consejo de Ministros.

Se trata de una iniciativa que el Gobierno trabaja desde hace «algunos meses» y que se busca que pueda estar en vigor «a lo largo de este año», ha explicado, tras aclarar que con ello se espera «dar garantías y sobre todo evitar esos discursos que alimentan el miedo».

También insistió en que el Gobierno «actúa de forma determinada para garantizar el derecho a la vivienda en todos los frentes, desde la consecución de un parque público de viviendas, hasta la garantía a las personas que viven de alquiler» para darles tranquilidad. El pasado jueves, el Ejecutivo anunció también que lanzaría próximamente una oferta pública de compra de 100 millones de euros para elevar el parque público de vivienda en España.