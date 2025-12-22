La Secretaría de Estado de Función Pública ha publicado las convocatorias este lunes en el Boletín Oficial del Estado como parte de su hoja de ruta orientada a promover un empleo público «proactivo, innovador e inclusivo» y atraer el talento

El Gobierno ha convocado 17.986 plazas de ingreso en distintos cuerpos de la Administración General del Estado en la modalidad de turno libre y promoción interna, según ha informado este lunes el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

La Secretaría de Estado de Función Pública ha publicado las convocatorias este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) como parte de su hoja de ruta orientada a promover un empleo público «proactivo, innovador e inclusivo» y atraer el talento «mediante procesos selectivos basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad».

Estos cuerpos y escalas son los de administrativos y técnicos auxiliares de Informática (C1), auxiliares de la Administración (C2), gestión de la Administración civil del Estado y de gestión de sistemas e informática de la Administración del Estado (A2).

Más categorías

En concreto, para el Cuerpo General Auxiliar se han convocado 1.700 plazas de turno libre (156 para el cupo de discapacidad) y 720 para promoción interna y para el Cuerpo General Administrativo se ofrecen 2.512 plazas (230 para cupo de discapacidad) y 6.178 de promoción interna.

Asimismo, para el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática habrá 1.030 plazas (186 para el cupo de discapacidad) y 340 de promoción interna y en el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado se convocan 1.356 plazas (266 para reserva de discapacidad) y 2.950 para promoción interna.

Y para el Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado, un total de 680 plazas y 520 de promoción interna.